Lesión frena la etapa del guardameta David Ospina en Atlante

El colombiano llegó como agente libre y estaba contemplado para aportar experiencia al proyecto dirigido por Miguel Herrera

La continuidad de David Ospina en el Atlante quedó en suspenso debido a la recaída de una lesión en el codo derecho, situación que le impidió debutar con el conjunto azulgrana y llevó a la institución a revisar las condiciones de su vínculo contractual.

El club comunicó inicialmente la separación del guardameta colombiano; sin embargo, posteriormente rectificó la información y precisó que la relación permanecerá en pausa mientras se conoce la evolución de su estado físico.

De esta manera, la salida definitiva de Ospina todavía no estaría consumada. La decisión final dependerá de los resultados de las valoraciones médicas y de las condiciones en las que el futbolista pueda retomar los entrenamientos.

Atlante anunció inicialmente la salida de Ospina

En su primera comunicación institucional, el conjunto azulgrana informó textualmente:

“El Club Atlante informa que, de común acuerdo con el portero David Ospina, se ha determinado finalizar su vínculo con la institución”.

La institución explicó que la determinación se había tomado al considerar el bienestar y la salud del arquero colombiano, además de los objetivos deportivos del equipo. También agradeció su disposición y profesionalismo durante su breve estancia.

No obstante, la publicación fue retirada y posteriormente se aclaró que el vínculo de Ospina permanecerá en pausa, por lo que su futuro con los Potros seguirá sujeto al diagnóstico médico y al desarrollo de su recuperación.

Una lesión impidió su debut con los Potros

Ospina fue presentado el pasado 20 de julio como uno de los principales refuerzos del Atlante para el Apertura 2026.

El colombiano llegó como agente libre después de concluir su etapa con Atlético Nacional y estaba contemplado para aportar experiencia al proyecto dirigido por Miguel Herrera.

Durante su proceso de preparación, el guardameta volvió a presentar molestias en el codo derecho que fue operado en 2023, cuando defendía la portería del Al-Nassr de Arabia Saudita.

En aquella ocasión sufrió una fractura-luxación durante un encuentro contra Al-Shabab. La lesión requirió una intervención quirúrgica para realizar una reconstrucción de la cabeza del radio y el reanclaje del ligamento colateral medial.

Aunque posteriormente regresó a la competencia, las molestias reaparecieron durante los entrenamientos con Atlante. Ante esta situación, Ospina detuvo su preparación y buscó una nueva valoración con el especialista que realizó la operación.

Miguel Herrera reconoció previamente que el portero llegó a México con disposición para trabajar, pero la recaída puso en duda su incorporación al plantel y obligó al club a esperar un diagnóstico más preciso.

Atlante incorporó a Jordan García

Ante la incertidumbre sobre el estado físico de Ospina, Atlante contrató al también colombiano Jordan García, guardameta de 21 años que pertenece al León y llegó en calidad de préstamo.

El joven portero competirá por un lugar con Óscar Jiménez, quien ha ocupado la titularidad durante el inicio del Apertura 2026 y los encuentros internacionales disputados por el conjunto azulgrana.

La incorporación de García permite al cuerpo técnico contar con alternativas mientras se resuelve la situación de Ospina. El experimentado guardameta, por su parte, permanece sin partidos oficiales con Atlante y su futuro profesional dependerá de la respuesta de su codo al tratamiento.

Hasta que el club publique una nueva determinación, la relación de David Ospina con el Atlante deberá considerarse en pausa y no como una separación definitiva.