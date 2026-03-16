Leonard Prescott, el arquero de 16 años que podría debutar en UCL

El guardameta, ha sido considerado para integrar la convocatoria en un momento crítico para el conjunto bávaro, que enfrenta una crisis inédita en la porteria

El joven arquero estadounidense Leonard Prescott, de apenas 16 años, podría convertirse en una de las historias más llamativas de la UEFA Champions League, luego de que una serie de lesiones en la portería del Bayern Munich lo colocaran como una posible opción para el primer equipo.

El guardameta, quien forma parte de las categorías juveniles del club alemán, ha sido considerado para integrar la convocatoria en un momento crítico para el conjunto bávaro, que enfrenta una crisis inédita bajo los tres postes.

Crisis de porteros en el Bayern Munich

La posibilidad de que Prescott tenga minutos con el primer equipo surge debido a que los principales porteros del Bayern Munich se encuentran lesionados, lo que ha obligado al cuerpo técnico a buscar alternativas dentro de sus categorías inferiores.

El capitán y arquero titular Manuel Neuer continúa recuperándose de una lesión muscular en el gemelo, lo que lo ha mantenido fuera de actividad en los últimos encuentros del equipo.

Por su parte, el joven guardameta Jonas Urbig, quien había tomado el puesto tras la ausencia de Neuer, sufrió un golpe en la cabeza durante un partido de Champions League y también quedó fuera de acción.

La situación se complicó aún más cuando Sven Ulreich, tercer portero del club, sufrió una lesión muscular en el aductor durante un partido de Bundesliga, lo que dejó al equipo sin sus tres guardametas principales disponibles.

Además, otro arquero del plantel ampliado, Leon Klanac, también se encuentra fuera por una lesión muscular, lo que ha generado una situación poco común en el club alemán.

Leonard Prescott, la joven promesa del club

Ante este escenario, el nombre de Leonard Prescott comenzó a tomar relevancia dentro del Bayern Munich. El guardameta, nacido en Estados Unidos y formado en el futbol europeo, forma parte del equipo Sub-19 del club y ha entrenado en varias ocasiones con el primer equipo.

El arquero, que mide cerca de 1.96 metros, es considerado uno de los proyectos más interesantes de la cantera bávara por sus reflejos, seguridad bajo los tres postes y presencia en el área.

Incluso, el joven ya ha sido incluido recientemente en convocatorias del primer equipo, lo que alimenta la posibilidad de que pueda tener minutos en un partido oficial si la situación de las lesiones se mantiene.

Podría entrar en la lista de los más jóvenes en Champions

Si Prescott llega a debutar en la UEFA Champions League, se colocaría entre los jugadores más jóvenes en disputar el torneo, una lista en la que aparecen futbolistas como Youssoufa Moukoko, Lamine Yamal y Célestine Babayaro, quienes debutaron con apenas 16 años.

Además, su caso sería aún más llamativo debido a su posición, ya que los porteros suelen debutar a mayor edad debido a la experiencia que exige el puesto.

Por ahora, el Bayern Munich analiza sus opciones mientras espera la recuperación de sus guardametas, aunque la situación ha abierto una oportunidad inesperada para que una de las promesas de su cantera pueda aparecer en uno de los escenarios más importantes del futbol europeo.