León vence al América y asegura boleto a Concachampions

El león se comió al águila.
Este domingo, el conjunto de Guanajuato se hizo con el tercer lugar de la Leagues Cup después de vencer al América por la mínima en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, y de este modo asegurar su participación en la Concacaf Champions Cup 2027.
León llegó al partido por el tercer puesto después de caer en las semifinales 2-0 ante Toluca, mientras que el equipo de Coapa perdió frente a Rayados en penales tras empatar 2-2.
Y sí… ¡ESTAMOS DE VUELTA! 🤩— Club León (@clubleonfc) September 7, 2026
Nos vemos el próximo año @TheChampions pic.twitter.com/0oe6AaXnzO
¿Cómo fue el partido entre León y América?
Ya en el encuentro, la primera mitad tuvo oportunidades para ambos equipos, pero siendo León el que tuvo las más claras, mientras que América, aunque también generó ocasiones, no consiguió hacerle daño a la 'Fiera'.
El partido siguió la misma tónica hasta los minutos finales, cuando Diber Cambindo rompió el empate al minuto 80 tras conectar un cabezazo tras un tiro libre y venció a Fernando Tapia para poner el 1-0 definitivo.
EL GOL DEL TRIUNFO— Club León (@clubleonfc) September 7, 2026
Así cerramos nuestra participación en @LeaguesCup 🏆, con un grito de gol que une al equipo y a la gente.
JUNTOS SIEMPRE#SerFieraEsUnOrgullo 🦁 pic.twitter.com/eERWwkYMo8
Y aunque América intentó reaccionar, León consiguió mantener la ventaja.
¿Qué consiguió León con su victoria?
Con esta victoria, los de Guanajuato se hacen con su boleto a la Concachampions del siguiente año, pues la Leagues Cup otorga tres boletos para la principal competencia de clubes de Concacaf: campeón, subcampeón y tercer lugar.