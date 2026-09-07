León vence al América y asegura boleto a Concachampions

La 'Fiera' derrotó 1-0 a las Águilas con un solitario gol de Diber Cambindo al minuto 80 y así conquistar el tercer lugar de la Leagues Cup 2026

El león se comió al águila.

Este domingo, el conjunto de Guanajuato se hizo con el tercer lugar de la Leagues Cup después de vencer al América por la mínima en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, y de este modo asegurar su participación en la Concacaf Champions Cup 2027.

León llegó al partido por el tercer puesto después de caer en las semifinales 2-0 ante Toluca, mientras que el equipo de Coapa perdió frente a Rayados en penales tras empatar 2-2.