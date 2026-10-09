Leclerc y Hamilton hackean redes sociales de la escudería Ferrari

Los pilotos tomaron el control de los canales oficiales de la escudería italiana por dos horas con publicaciones muy cómicas.

En un inesperado momento de comedia que se volvió viral en cuestión de minutos, la Escudería Ferrari emitió un humorístico “comunicado” en sus plataformas digitales tras sufrir la toma de control de sus redes sociales a manos de sus propios pilotos: el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton.

Durante un lapso de dos horas, la escudería de Maranello vio alterado el contenido habitual de sus canales por publicaciones fuera de lo común. Entre las acciones realizadas por los pilotos destacaron el cambio de la foto de perfil oficial, publicaciones con filtros deformantes, autorretratos cómicos y dibujos que rompieron completamente con el protocolo corporativo del equipo italiano.

“Escuderia Ferrari HP confirma que dos individuos dentro de la organización tomaron control no autorizado de nuestras redes. Durante este periodo se tomaron decisiones editoriales altamente cuestionables. Confirmamos que los dos sospechosos han sido identificados y la situación ha sido controlada”, bromeó la escudería en el comunicado emitido para dar por concluida la dinámica.

La publicación generó una ola de reacciones dentro del paddock de la Fórmula 1. Cuentas oficiales de escuderías rivales como Red Bull Racing, Cadillac, Audi y el circuito de Silverstone se sumaron a la conversación con comentarios sarcásticos e irónicos, festejando la faceta más relajada y carismática de la dupla de pilotos de la escudería.