Leclerc repite como líder en las Prácticas 2 del GP de México

El monegasco lideró ambos entrenamientos y pinta como favorito para llevarse el triunfo el domingo. Checo acabó en decimonoveno

El piloto monegasco Charles Leclerc cerró este viernes con el mejor tiempo la segunda sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de Ciudad de México, decimonovena cita de la Fórmula 1 que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez, confirmando las buenas sensaciones mostradas ya en la primera práctica.

En su vuelta más rápida, Leclerc recorrió los 4.304 metros del trazado capitalino en un minuto, 17 segundos y 827 milésimas, superando por apenas 103 milésimas al británico Lando Norris (McLaren).

La tercera posición de la sesión fue para otro representante del Reino Unido, George Russell, quien se quedó a 106 milésimas del tiempo de referencia.

Antonelli acaricia el Mundial

El ensayo también dejó sobre la mesa el panorama de un campeonato que apunta a definirse este mismo fin de semana. Russell se encuentra actualmente en la segunda posición de la clasificación general, a 123 puntos de distancia, un Mundial que este domingo quedará, con casi total seguridad, matemáticamente resuelto a favor de su compañero de escudería, el italiano Andrea Kimi Antonelli.

En esta segunda práctica, Antonelli marcó el cuarto mejor registro de la jornada a bordo de su monoplaza con neumáticos de compuesto blando, ubicándose a 217 milésimas de Leclerc.

El héroe de casa

Por su parte, la representación hispanoamericana tuvo altibajos en una sesión caracterizada por la búsqueda de los límites con gomas blandas. El español Fernando Alonso concluyó con el duodécimo tiempo, a 769 milésimas de la cabeza, mientras que su compatriota Carlos Sainz (Williams) se ubicó en el decimoséptimo lugar, a un segundo y cuatro décimas del monegasco.

Las miradas del público local se centraron en el ídolo mexicano Sergio 'Checo' Pérez, quien este fin de semana celebra su Gran Premio número 300 en la máxima categoría y recientemente firmó su continuidad con Cadillac.

Pérez finalizó en la decimonovena posición de la tabla de tiempos, invirtiendo segundo y medio más que Leclerc en su mejor intento. Muy cerca de él, con el decimosexto crono y a un segundo y 305 milésimas de la punta, se situó el piloto argentino Franco Colapinto.