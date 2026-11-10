Leagues Cup 2027 ya tiene fechas y clubes participantes

La Leagues Cup confirmó que su edición 2027 se disputará del 3 de agosto al 5 de septiembre, con 36 equipos de la Liga MX y la MLS.

La Leagues Cup ya tiene fechas para su edición 2027, en la que Toluca buscará defender el título que consiguió este año y mantener a la Liga MX en lo más alto del torneo frente a los clubes de la MLS.

Los organizadores confirmaron que la quinta edición de la competencia se disputará del 3 de agosto al 5 de septiembre de 2027, con la participación de 36 equipos.

El certamen, organizado por la Liga MX y la Major League Soccer (MLS), mantendrá el formato que enfrenta a representantes de ambos circuitos, con el objetivo de ampliar los duelos entre equipos de México y Estados Unidos.

Toluca llegará como campeón defensor después de romper en 2026 el dominio que los clubes estadounidenses habían mantenido durante las tres ediciones anteriores.