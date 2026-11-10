Leagues Cup 2027 ya tiene fechas y clubes participantes

La Leagues Cup ya tiene fechas para su edición 2027, en la que Toluca buscará defender el título que consiguió este año y mantener a la Liga MX en lo más alto del torneo frente a los clubes de la MLS.
Los organizadores confirmaron que la quinta edición de la competencia se disputará del 3 de agosto al 5 de septiembre de 2027, con la participación de 36 equipos.
El certamen, organizado por la Liga MX y la Major League Soccer (MLS), mantendrá el formato que enfrenta a representantes de ambos circuitos, con el objetivo de ampliar los duelos entre equipos de México y Estados Unidos.
Toluca llegará como campeón defensor después de romper en 2026 el dominio que los clubes estadounidenses habían mantenido durante las tres ediciones anteriores.
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La MLS ya tiene definidos a sus 18 representantes
Para completar los lugares correspondientes al futbol estadounidense, la organización tomó como referencia los resultados de la temporada regular de la MLS. Los nueve mejores equipos de cada conferencia, Este y Oeste, consiguieron su clasificación.
Los clubes que participarán son:
Conferencia Este
- Charlotte FC.
- Chicago Fire.
- FC Cincinnati.
- Columbus Crew.
- Inter Miami.
- Nashville FC.
- New England Revolution.
- Orlando City.
- Philadelphia Union.
Conferencia Oeste
- FC Dallas.
- Houston Dynamo.
- LAFC.
- Portland Timbers.
- Real Salt Lake.
- San Jose Earthquakes.
- Seattle Sounders.
- St. Louis City.
- Vancouver Whitecaps.
A estos 18 equipos se sumarán los clubes de la Liga MX, que tendrá representación completa con sus 18 integrantes.
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Falta definir el calendario de partidos
Aunque ya están confirmados los participantes y el periodo en el que se jugará el torneo, todavía falta conocer la distribución de los encuentros.
Los organizadores adelantaron que posteriormente darán a conocer el calendario detallado, con las fechas correspondientes a cada ronda y los enfrentamientos entre los equipos participantes.
La edición de 2026 obligó a modificar el calendario del futbol mexicano, pues la Liga MX tuvo que detener su actividad durante una semana para dar espacio a los compromisos de la fase de liga de la Leagues Cup.
Por ahora, no se han anunciado detalles sobre posibles ajustes al calendario mexicano para la competencia de 2027.
Los tres primeros irán a la Concachampions
Otro de los incentivos del torneo será la clasificación internacional. Se espera que los tres equipos que terminen en las primeras posiciones de la Leagues Cup 2027 obtengan un boleto directo a la Copa de Campeones de la Concacaf 2028.