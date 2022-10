Le quiero ganar al Cruz Azul: Luis Romo

El ex de la Máquina, Luis Romo, quiere ganarle a su anterior equipo

Por: Alejandro Aguirre

octubre, 10, 2022 16:03

El volante de Rayados, Luis Romo, dejó en claro que quiere vencer a sus ex equipo en cuartos de final, al Cruz Azul.

El mediocampista prosiguió, "muy bien, la verdad que va a ser un partido muy lindo, buen espectáculo, esperemos que a la gente le gusta mucho y lo disfrute. Me gusta mucho siempre enfocarnos siempre en nosotros, tenemos que hacer un buen partido, salir a dar lo mejor y conseguiremos el resultado".

Sobre si es revancha por cómo se dio su salida de la Máquina, Romo dijo: "Sí, la verdad que me tocó vivir allá, yo estaba allá, lo viví y hoy me toca enfocarme en Monterrey y darlo todo por ellos. No, lo que quedó en el pasado ya pasó y hoy me toca enfocarme en Monterrey, disfrutar el presente y nada más".

Y ¿festejaría un gol? "No se la verdad que tendría que depender mucho de lo que sienta en el momento".

Por último, dijo el plantel de Rayados está listo y completo, "Muy bien, completo ya todos al cien por ciento de las lesiones y enfocados. El parón nos va a beneficiar ahora porque teníamos bastantes sobrecargas musculares algunos, yo que estuve lastimado, el Melli, y vamos a estar muy bien".

