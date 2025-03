LeBron James supera los 50.000 puntos marcados en NBA

LeBron James, máximo anotador de la historia de la NBA, rompió este martes otro registro histórico al sumar 50.000 puntos en total contando la temporada regular y el "Playoff".

"King James" se había quedado justo al borde de esa cifra en su anterior encuentro, ya que sus 17 puntos ante Los Angeles Clippers del pasado domingo le dejaron con un total de 49.999.

The first & only to hit 50k: LeBron James. pic.twitter.com/ks0EHSNKSV