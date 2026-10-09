LeBron James inicia su etapa con los 76ers ante los Nets

Tras ausentarse del primer duelo, James compartió la duela con Jaylen Brown ante Brooklyn, previo al arranque de la temporada el 20 de octubre

La etapa de LeBron James en Filadelfia ha comenzado. Este jueves, el dorsal 23 salió a la duela para disputar su primer partido con los 76ers, en un encuentro de exhibición contra los Nets de Brooklyn.

El primer partido de pretemporada para los Sixers se disputó este lunes, cuando se enfrentaron a los vigentes campeones de la NBA, los New York Knicks. El equipo de Filadelfia se llevó la victoria por marcador de 120-97.

¿Por qué LeBron James no jugó el primer partido?

De acuerdo con Los Ángeles Times, LeBron no estuvo presente en ese encuentro por decisión del cuerpo técnico, debido a que el alero arrastra molestias físicas en el pie izquierdo y problemas lumbares.

Para el partido de este jueves, los 76ers saltaron a la cancha con James y otro astro recién llegado, Jaylen Brown.

El entrenador Nick Nurse comentó que esperaba utilizar a sus jugadores titulares aproximadamente la mitad del partido.

LeBron llega a Filadelfia tras ocho temporadas con los Lakers

James pasó las últimas ocho temporadas con los Lakers de Los Ángeles antes de firmar un contrato de dos años con los 76ers por el salario mínimo de la liga.

¿Cuándo debutan los 76ers en la temporada de la NBA?

Los 76ers disputarán su primer partido de la temporada el 20 de octubre en Nueva York, donde los Knicks izarán el banderín para celebrar su campeonato de la NBA.