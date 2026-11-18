Aunque la compañía retiró el video de sus cuentas, la demanda sostiene que ya había alcanzado alrededor de un millón de visualizaciones

LeBron James llevó a los tribunales a los creadores de Bron, una aplicación de análisis de apuestas deportivas, por una campaña con inteligencia artificial que presuntamente simuló su respaldo comercial. La demanda, presentada este martes 17 de noviembre en un tribunal federal de Nueva York, sostiene que la empresa utilizó sin autorización su apodo, imagen y voz para atraer suscriptores.

La acción judicial señala a PlayVision Inc., con sede en California, y a sus cofundadores, Anish Gupta y Marc Zoghby. El basquetbolista acusa a los responsables de aprovechar su identidad para generar la impresión de que participaba en la promoción del producto.

Un anuncio con su apariencia, tatuajes y camiseta

Según la demanda, la publicidad mostraba a un personaje generado con IA que reproducía rasgos asociados con James, incluidos sus tatuajes, una voz similar y una camiseta con el número 23 y el nombre “Bron”. La figura aparecía sentada en un vestuario mientras consultaba la aplicación.

El reclamo también cuestiona que el anuncio lo vinculara con apuestas sobre otros jugadores de la NBA. Sus representantes consideran que esa representación podía perjudicar su reputación, al sugerir una conducta prohibida para los jugadores activos de la liga.

Los abogados enviaron una carta de cese y desistimiento el 5 de noviembre. Aunque la compañía retiró el video de sus cuentas, la demanda sostiene que ya había alcanzado alrededor de un millón de visualizaciones y seguía disponible mediante publicaciones de terceros.

James exige frenar el uso de su identidad

El jugador solicita que el tribunal impida continuar utilizando su nombre e imagen y ordene entregar las ganancias obtenidas mediante el presunto uso indebido. También reclama indemnizaciones por daños y el valor comercial de un respaldo que asegura nunca haber autorizado.

Bron ofrece mediante suscripción herramientas para comparar cuotas y dar seguimiento a apuestas. La empresa señala que no acepta apuestas directamente, sino que proporciona información y servicios de análisis.

Gupta anunció que la aplicación cambiaría de nombre, pero, al presentarse la demanda, esa modificación todavía no se había concretado. La controversia deberá resolverse judicialmente: las acusaciones de James aún no constituyen una determinación de responsabilidad contra los desarrolladores.