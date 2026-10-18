LeBron James conquista a Filadelfia en su debut con los 76ers

LeBron James debutó en casa con los 76ers ante 19 mil 746 aficionados y brilló con una clavada tras un pase de Tyrese Maxey

LeBron James encendió el entusiasmo de la afición de Filadelfia durante su primera aparición de pretemporada con los 76ers en casa, donde protagonizó una espectacular clavada que levantó de sus asientos a los 19 mil 746 asistentes.

La jugada llegó cuando Tyrese Maxey lanzó un pase bombeado desde media cancha y James, atento al balón, lo recibió para culminar la acción con una clavada a dos manos. El momento se convirtió en uno de los más celebrados de la noche, pese a que el encuentro todavía correspondía a la pretemporada.

Una conexión que ilusiona a los Sixers

El veterano de 41 años también realizó su tradicional lanzamiento de tiza y recibió una ovación ensordecedora durante su presentación. James se incorporó a Filadelfia este verano para disputar su temporada número 24 en la NBA, una marca histórica para la liga.

Ante los Celtics de Boston, el jugador registró ocho puntos y ocho rebotes. Sin embargo, la combinación con Maxey fue la acción que más entusiasmo generó entre los aficionados, en especial porque James ha reconocido la influencia de su amigo en la decisión de firmar con los Sixers.

“Esta es una conexión que tenemos”, afirmó James. “Algunas de las mejores cosas para nosotros ofensivamente van a ser subir la cancha”.

El encuentro terminó con triunfo de Boston por 125-120 en tiempo extra. Al tratarse de un partido de preparación, las estadísticas no se incorporarán al registro oficial de la temporada regular de James.

La afición esperaba verlo con el número 23

Desde que el basquetbolista firmó con Filadelfia en julio, numerosos seguidores aguardaban la oportunidad de verlo con la camiseta número 23. Durante la llegada del equipo, decenas de niños se congregaron cerca de la entrada local para pedirle fotografías y autógrafos.

La expectativa también se hizo evidente durante el calentamiento, cuando el personal del estadio tuvo que pedir a los aficionados que continuaran caminando y despejaran las zonas cercanas a la banca. Al terminar sus lanzamientos, James invitó a un niño y una niña a sentarse con él y posó para una fotografía.

Durante las presentaciones, el anunciador Matt Cord destacó la estatura de 2.06 metros de James y su trayectoria desde la escuela St. Vincent-St. Mary. No obstante, Joel Embiid recibió la última presentación de los jugadores de Filadelfia.

James se adapta a su nueva etapa en Filadelfia

Los 76ers alinearon a todos sus titulares, con excepción de VJ Edgecombe. Jaylen Brown anotó 20 puntos en su primer partido contra Boston desde que fue traspasado a Filadelfia durante la temporada baja. Brown había pasado una década con los Celtics y fue reconocido como el Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA de 2024.

“Jugué allí durante 10 años, así que nunca dejará de ser algo cercano”, expresó Brown sobre su antiguo equipo.

James se había perdido el primer partido de pretemporada de los Sixers en casa, aunque participó en un entrenamiento abierto al público que reunió a unos 10 mil aficionados. Posteriormente, debutó en la preparación la semana anterior en Brooklyn, donde sumó 10 puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes durante la primera mitad.

El jugador llegó a Filadelfia después de pasar sus últimas ocho temporadas con los Lakers de Los Ángeles. Su incorporación se concretó mediante un contrato de dos años por el salario mínimo de la liga.

Fuera de la cancha, James también ha llamado la atención por utilizar un helicóptero para trasladarse después de los entrenamientos desde las instalaciones de los Sixers, en Nueva Jersey, hasta un helipuerto en Nueva York. El propio jugador restó importancia a esta forma de transporte.

“Ya lo he hecho antes”, comentó. “Es sólo otra forma de transporte. Eso es todo”.

Los 76ers se preparan para el inicio de temporada

Filadelfia comenzará la temporada regular el martes frente a los Knicks de Nueva York en el Madison Square Garden. El equipo neoyorquino tiene previsto izar una bandera para conmemorar su campeonato de la NBA.

El debut de los Sixers ante su público será el jueves contra los Cavaliers de Cleveland, antes de afrontar partidos en noches consecutivas durante el fin de semana.

James reconoció que el equipo todavía trabaja para consolidar su funcionamiento colectivo, pero consideró que ya cuenta con elementos sobre los cuales construir.

“Estamos llegando”, señaló. “Llevamos un par de semanas. Todavía estamos trabajando en nuestro ritmo, trabajando en nuestros detalles. No va a ser perfecto. Obviamente, apenas nos estamos juntando, así que no va a ser perfecto. Pero tenemos algunas cosas sobre las que podemos construir”.