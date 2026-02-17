LeBron dice que aún no define si jugará su temporada 24

LeBron aseguró que no sabe si disputará su temporada 24 en la NBA. A sus 41 años y en el último año de contrato con los Lakers, prioriza la salud y el presente

El futuro de LeBron James sigue siendo una incógnita. El veterano alero reconoció que todavía no ha decidido si disputará su temporada número 24 en la NBA, lo que extendería aún más su histórico legado en la liga.

Previo a participar en su Juego de las Estrellas número 22, el domingo 15 de febrero de 2026, el jugador de 41 años fue cuestionado sobre sus planes para la campaña 2026-27 y respondió de forma tajante: “Quiero vivir. Cuando lo sepa, ustedes lo sabrán. No lo sé. No tengo ni idea. Solo quiero vivir, eso es todo”.

Enfocado en el presente con los Lakers

James atraviesa su temporada 23, récord en la liga, y mantiene números sólidos con los Los Angeles Lakers, promediando alrededor de 22 puntos, siete asistencias y seis rebotes por partido.

El equipo angelino (33-21) marcha quinto en la Conferencia Oeste, aunque con una curiosa estadística: tras 54 partidos, ha anotado exactamente la misma cantidad de puntos que ha permitido (6,264).

El contrato de James, que le paga 52.6 millones de dólares esta temporada, finaliza en verano, por lo que sería agente libre si decide continuar su carrera.

“No se trata de mí”, aseguró. “Me estoy preparando para la postemporada. Ya superamos el maratón y ahora el sprint está por comenzar”.

La salud, factor clave

El tres veces campeón con Cleveland y cuatro veces monarca de la NBA insistió en que la salud será determinante para las aspiraciones del equipo.

Los Lakers apenas han podido contar juntos durante 10 partidos con su trío estelar conformado por James, Luka Doncic y Austin Reaves, con marca de 7-3 en esos encuentros.

“Lo más importante para nuestro equipo ahora mismo es la salud”, subrayó el veterano, quien confía en que la recta final sirva para consolidar la química del plantel.

¿Retiro o temporada 24?

Aunque ha descartado estar realizando una gira de despedida, la especulación sobre su retiro crece conforme se acerca el final de la campaña. James también ha reiterado su interés en formar parte de un grupo propietario en la NBA en el futuro, mientras la liga analiza posibles planes de expansión bajo el comisionado Adam Silver.

Por ahora, “El Rey” mantiene el misterio. Su decisión dependerá tanto de su estado físico como de su deseo personal de seguir compitiendo. Mientras tanto, el enfoque está claro: intentar llevar a los Lakers lo más lejos posible en los playoffs.