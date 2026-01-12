Laura Galván rompe récord mexicano en el medio maratón

Laura Galván impuso nuevo récord mexicano de medio maratón en Houston con 1:07:31, una marca que no se superaba desde 2003

El camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ha comenzado con paso firme para la mexicana Laura Galván, quien este domingo impuso un nuevo récord nacional en el medio maratón de Houston, Estados Unidos.

La atleta guanajuatense cronometró un tiempo de 1 hora, 7 minutos y 31 segundos, superando la marca de 1:09:28 que pertenecía a Adriana Fernández desde el 2003, cuando la estableció en Kioto.

Una atleta en su mejor momento

Con esta actuación, Galván confirma que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva, al romper un récord que se mantuvo vigente durante 23 años.

Aunque la mejor marca mundial de medio maratón pertenece a la etíope Tsigie Gebreselama con 1:04:21, la mexicana demostró que tiene margen para seguir mejorando y consolidarse en pruebas de mayor fondo.

Parciales destacados en Houston

Durante la competencia, Laura Galván mostró un ritmo sólido y constante, reflejado en sus parciales:

5 km: 15:47

10 km: 31:32

15 km: 47:44

20 km: 1:04:06

Medio maratón: 1:07:31

Gracias a este desempeño, finalizó en la octava posición general del evento.

Suma récords a su historial

El nuevo registro se añade a una extensa lista de marcas personales que Galván ha impuesto en diferentes distancias, entre ellas:

1500 metros: 4:03.06

3000 metros: 8:28.05

3000 metros pista corta: 8:40.45

5000 metros: 14:43.94

10000 metros: 31:04.08

Rumbo a Los Ángeles 2028

Este fue apenas el segundo medio maratón en la carrera de la atleta, luego de debutar en diciembre de 2025 en el Medio Maratón del Pacífico de Mazatlán, donde ganó con un tiempo de 1:11:43.

Laura Galván, conocida como “La Gacela de La Sauceda”, busca consolidarse como maratonista tras haber representado a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024 en las pruebas de 5 mil y 10 mil metros, distancia en la que también impuso un récord nacional con 15:00.16 en Tokio.

Especialistas consideran que, de mantener este nivel, Galván podría aspirar a registrar tiempos cercanos a 2 horas y 20 minutos en la prueba de maratón, perfilándose como una de las principales cartas del atletismo mexicano rumbo a Los Ángeles 2028.