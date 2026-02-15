Lasse Gaxiola debuta en esquí alpino en Juegos de Invierno 2026

El slalom gigante, modalidad en la que compite, es una de las técnicas más demandantes del esquí alpino, ya que combina velocidad, precisión y control

El esquiador mexicano Lasse Gaxiola vivió uno de los momentos más importantes de su trayectoria deportiva al debutar en el esquí alpino dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, donde finalizó en la posición 53 en la prueba de slalom gigante varonil, competencia que reunió a especialistas internacionales.

Con apenas 18 años, el atleta se convirtió en el competidor más joven de la delegación mexicana en esta edición olímpica, marcando el inicio de su experiencia dentro del máximo escenario deportivo del invierno.

Resultado oficial y exigencia del slalom gigante

De acuerdo con los registros oficiales de la competencia, el mexicano registró un tiempo acumulado de 2:48.08 minutos, lo que lo ubicó en el lugar 53 de la clasificación general, a +23.08 segundos del líder de la prueba.

El slalom gigante es una de las modalidades técnicas más demandantes del esquí alpino, ya que combina velocidad, precisión y control durante un recorrido con giros amplios y constantes cambios de dirección.

La clasificación olímpica del joven atleta fue posible gracias a su posición dentro del ranking de la Federación Internacional de Esquí, lo que le permitió obtener el boleto para competir en la justa internacional.

Mensaje del esquiador tras su participación olímpica

Después de concluir su prueba, el deportista compartió su experiencia y agradeció el apoyo recibido durante su debut en el evento.

A todos los mexicanos, gracias por ver la carrera.

El atleta también resaltó la experiencia personal que representó competir en la sede olímpica.

He estado con amigos y familia y ha sido muy divertido esquiar aquí. Es un lugar hermoso y lo he disfrutado mucho.

Además, destacó la influencia de su madre, la esquiadora olímpica Sarah Schleper, quien también forma parte de la delegación nacional en la misma justa deportiva.

Creciendo con ella como mamá ha sido una experiencia increíble. Ella me ha llevado a este Olímpico, ha sido genial.

Historia familiar que marca un precedente olímpico

La participación de Gaxiola y Schleper representa un hecho poco común dentro del deporte internacional, al convertirse en la primera ocasión en la que una madre y su hijo compiten juntos en una misma edición de los Juegos Olímpicos de Invierno.

La historia deportiva de ambos tiene antecedentes desde la infancia del atleta. En 2011, Schleper descendió en una prueba de Copa del Mundo con su hijo de cuatro años en brazos, imagen que años después adquiere relevancia al coincidir ambos como integrantes de la delegación mexicana.

Nacido en Colorado en 2008, el esquiador creció en un entorno relacionado con el alto rendimiento deportivo y ha recibido preparación por entrenadores especializados. Dentro de su trayectoria juvenil destaca un tercer lugar en slalom gigante en competencias juveniles y participaciones en torneos internacionales.