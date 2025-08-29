Larcamón resalta que apoyo de equipos es clave para Mundial 2026

Nicolás Larcamón afirmó que la colaboración de los clubes de Liga MX con la selección será clave para que México destaque en el Mundial 2026

El argentino Nicolás Larcamón, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, afirmó este jueves que el compromiso y la colaboración de los equipos de la Liga MX con la selección dirigida por Javier 'Vasco' Aguirre será vital para que México haga un buen papel en la Copa del Mundo 2026.

"Todos debemos estar comprometidos con ayudar al 'Vasco' y ceder a los jugadores que estén en nivel de ser seleccionados. Nosotros nos alineamos; queremos que a México le vaya espectacular en el Mundial porque eso hablará bien no solo del trabajo en selección, sino de todo el fútbol mexicano", aseveró el técnico en conferencia de prensa.

Larcamón se dijo en desacuerdo con las críticas al sistema de trabajo de Aguirre, quien, además de las convocatorias, ha implementado los llamados microciclos de trabajo en los que observa jugadores con posibilidades de entrar en futuras convocatorias.

"A veces la opinión pública critica estos microciclos; el objetivo es analizar jugadores que el técnico tiene en el universo de lo que podrá elegir al final. Así que si se tienen que prestar jugadores a cualquier convocatoria estamos abiertos", puntualizó el estratega.

El primer microciclo de la selección mexicana ocurrió entre el 25 y 27 de agosto pasado. En la próxima fecha FIFA el equipo de Aguirre se medirá a Japón y Corea del Sur los próximos 6 y 9 de septiembre.

Sobre el buen momento que vive Cruz Azul en el Apertura, en el que marcha invicto, Larcamón aseveró que no deben perder el piso porque aún falta mucho camino por recorrer.

"La expectativa es no dejarse perfumar por una seguidilla de triunfos o por el invicto. Vamos en línea ascendente y lo tenemos que validar cada semana. Debemos tener consistencia para llegar en nuestro mejor momento a la fase final del torneo", concluyó.

'La Máquina' está ubicada en el tercer puesto del Apertura con 14 unidades, a un punto del líder, el Monterrey.