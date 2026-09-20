Laporta revela cuándo podría ser el homenaje a Lionel Messi

Laporta confirmó que la directiva ya le comunicó la propuesta al astro argentino, condicionando la celebración del evento

El FC Barcelona reafirmó su intención de rendir un homenaje a Lionel Messi una vez que hayan concluido de forma definitiva las obras de remodelación del Camp Nou.

La postura fue dada a conocer por el presidente de la entidad azulgrana, Joan Laporta, en el marco de la Asamblea General Ordinaria de la institución.

Durante su intervención, Laporta confirmó que la directiva ya le comunicó la propuesta al astro argentino, condicionando la celebración del evento a la aprobación final del atacante.

"A Messi le dijimos que nos gustaría hacer un homenaje con el estadio acabado. El homenaje se lo haremos cuando tengamos el estadio acabado, siempre que él quiera", declaró el directivo.

Laporta abordó además la salida de Messi del club en el año 2021, señalando que en su momento existió la oportunidad de extender la estancia del jugador por una campaña más.

"Hubo la posibilidad de hacer una temporada más con nosotros. No se pudo, porque tomó otra decisión", explicó.

El plan del conjunto catalán es realizar el reconocimiento ante un aforo lleno en el recinto renovado, el cual tendrá una capacidad estimada de 105,000 espectadores una vez concluidas las remodelaciones.

Según la planificación proyectada para la obra, los trabajos están previstos para finalizar en el verano de 2028, periodo en el que podría concretarse el evento, aunque por el momento no se ha fijado una fecha en el calendario.