¡Lapidario! Tigres arrastra siete derrotas visitando al América

Ambos llegarán necesitados al encuentro del sábado, pues un paso en falso podría dejarlos fuera de los puestos de Liguilla

Uno de los partidos más esperados de la Liga MX es el de Tigres y América, pues generalmente ambos cuentan con algunos de los planteles más poderosos y garantía de emociones, pues casi todos los encuentros hay anotaciones.

Sin embargo, cuando la afición felina mira que el encuentro frente a las "Águilas" será fuera de casa, seguramente varios den casi por perdido el juego. Este pensamiento no es gratis, pues en tiempos recientes tuvieron problemas visitando la capital del país.

Paternidad azulcrema

Desde 2020, los universitarios se dieron duros topes contra el conjunto azulcrema, pues arrastran una racha de siete derrotas consecutivas, incluida una en una Final.

Todo comenzó en el Clausura 2020, en el que América le pegó por la mínima a Tigres, con gol de Henry Martín. Desde entonces, cuatro entrenadores pasaron por el banquillo y ninguno logró romper esta hegemonía.

🏃🏻‍♂️💨 ¡Rumbo a la Jornada 8 del Clausura 2026! pic.twitter.com/M1XsBRW8my — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 26, 2026

Dentro de todos estos golpes, el más doloroso se dio en la Final de Vuelta del Apertura 2023, la cual ganaron los azulcremas por 3-0, en lo que fue el inicio de su paso al tricampeonato.

Pizarro ya fue goleado

Desafortunadamente para los norteños, la cosa no cambió mucho bajo el mando de Guido Pizarro, quien en su primer enfrentamiento en el Clausura 2025 con las "Águilas", fue goleado 3-0.

Esto llamó mucho la atención, pues con el "Conde" al mando, el equipo se caracteriza por tener una de las defensas más sólidas de la Liga.

Ambos llegan necesitados

Este Clausura 2026 no está siendo el mejor para ambas instituciones, pues los regios llegarán como octavo de la tabla y los capitalinos en el séptimo; por ello, es vital para ambos sacar la victoria, pues un paso en falso los podría dejar fuera de los puestos de Liguilla.

El encuentro será este sábado de febrero a las 21:10 horas en el estadio Ciudad de los Deportes