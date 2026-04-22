Lanza FIFA última venta de boletos para partidos del Mundial 2026

Los aficionados tendrá acceso a un nuevo lote de entradas para los 104 partidos de la competición que arranca este 11 de junio

A poco más de 50 días para el arranque de la Copa del Mundo 2026, la FIFA anunció la apertura de una última etapa de venta de boletos, que representa la oportunidad final para que aficionados de todo el mundo aseguren su lugar en el torneo.

El organismo detalló que esta fase comenzará el miércoles 22 de abril a las 9:00 horas, tiempo del centro de México, y se mantendrá activa hasta el final de la competencia, programada para el 19 de julio.

FIFA World Cup 2026™ Last-Minute Sales Phase to feature new ticket drop on 22 April🎟️



⚽️ Tickets across all 104 matches will be made available for public purchase on https://t.co/N8oxitnzbJ at 11:00 ET (17:00 CET) tomorrow on a first-come, first-served basis

⚽️ As part of the… pic.twitter.com/3geBtTYQU1 — FIFA Media (@fifamedia) April 21, 2026

Venta por orden de llegada

De acuerdo con el comunicado, las entradas serán asignadas bajo el esquema de “primer llegado, primer servido”, por lo que los usuarios deberán ingresar a la plataforma oficial y colocarse en filas virtuales para acceder a la compra.

Durante el proceso, los aficionados podrán revisar los partidos disponibles, elegir categorías, principalmente 1, 2 y 3, seleccionar asientos específicos o utilizar la opción automatizada de “Reservar el mejor asiento”.

Una vez completado el pago, recibirán la confirmación correspondiente.

Disponibilidad sujeta a demanda

La FIFA subrayó que, además de este lote inicial, se seguirán liberando boletos de manera continua conforme avance el torneo, siempre sujetos a disponibilidad.

El organismo también recordó que ya se han vendido más de cinco millones de entradas, en lo que perfila ser la Copa del Mundo más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos en disputa.

Reventa oficial y experiencias premium

Para quienes no puedan asistir a los encuentros, la FIFA mantendrá activo su Mercado Oficial de Reventa, donde los boletos podrán comercializarse de forma segura y autorizada, evitando fraudes o ventas irregulares.

Asimismo, los aficionados podrán adquirir paquetes hospitality, que incluyen experiencias premium durante los partidos, a través del proveedor oficial On Location.

El organismo enfatizó que FIFA.com/tickets es la única plataforma oficial para adquirir entradas, por lo que recomendó a los usuarios evitar sitios no autorizados.

Además, recordó que contar con un boleto no garantiza el ingreso a los países sede, México, Estados Unidos y Canadá, por lo que los asistentes deberán cumplir con los requisitos migratorios correspondientes y tramitar visas con anticipación.