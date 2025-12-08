Lando Norris se consagra campeón de la Fórmula 1

El piloto británico realizó con su monoplaza las tradicionales 'donas' en el pavimento, luego de darse a conocer que se convirtió en campeón al sumar 423 puntos

El piloto inglés Lando Norris se proclamó como el 35° campeón del mundo de Fórmula 1, tras acabar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi celebrado este domingo.

El primer conductor de la escudería McLaren, se convirtió en el décimo primer piloto británico en consagrarse como campeón del Gran Circuito.

A través de redes sociales, la Formula 1 compartió una foto del británico con el siguiente mensaje:

"LANDO NORRIS ES EL CAMPEÓN MUNDIAL DE FÓRMULA 1 2025!!!! 🏆"

Verstappen felicita a Lando

El cuatro veces campeón, Max Verstappen, acudió hasta el lugar donde se encontraba Norris para felicitarlo por su gran desempeño durante esta temporada.

A pesar de que en esta carrera Verstappen se llevó la victoria del GP, fue la suma de puntos que dio el campeonato a Lando Norris.

Los puntos alcanzados por los tres pilotos fueron los siguientes:

Lando Norris: 423 puntos

423 puntos Max Verstappen: 421 puntos

421 puntos Oscar Piastri: 410 puntos

Al terminar su carrera, Norris realizó con su monoplaza las tradicionales "donas" en el pavimento, símbolo de victoria cuando un piloto se convierte en campeón del mundo.

Russel y Sainz felices por campeonato de Norris

Después de esta carrera, quienes también se acercaron con el nuevo campeón, fueron los pilotos George Russel y Carlos Sainz. De manera afectuosa lo abrazaron para brindarle un emotivo mensaje.

McLaren se convierte en Campeón de Constructores

La escudería McLaren Mercedes se convirtió en la ganadora de Mundial de Constructores al sumar 833 puntos, seguido por Mercedes con 469 y Red Bull Racing con 451.