Lando Norris saldrá primero en el GP de México

El corredor de McLaren arrancará desde la pole en México, mientras Sainz partirá duodécimo tras una sanción que cambia el panorama del Gran Premio.

El inglés Lando Norris de McLaren saldrá desde la 'pole' este domingo en el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana; donde el español Carlos Sainz de Williams, que acabó séptimo la cronometrada principal, saldrá duodécimo a causa de la penalización de cinco puestos en parrilla.

Norris, de 25 años, firmó su decimocuarta 'pole' en la Fórmula Uno, la quinta del año y la primera desde el Gran Premio de Bélgica, al dominar la calificación de este sábado, en la que, en la decisiva tercera ronda cubrió, con el neumático blando, los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 15 segundos y 586 milésimas, 262 menos que el monegasco Charles Leclerc y con 352 sobre el otro Ferrari, el del séptuple campeón mundial Lewis Hamilton.

El australiano Oscar Piastri de McLaren, líder del Mundial -con 346 puntos, catorce más que Norris-, acabó octavo la calificación, pero saldrá, gracias a la penalización de Sainz, séptimo; dos puestos por detrás del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen de Red Bull, tercero en el campeonato, a 40 unidades.

Desde la cuarta plaza arranca otro inglés, George Russell de Mercedes; y entre 'Mad Max' y Piastri, desde la sexta, lo hará el otro piloto de la escudería alemana, el debutante italiano Andrea Kimi Antonelli; en una carrera en la que el otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso de Aston Martin, saldrá decimocuarto; y el argentino Franco Colapinto de Alpine, vigésimo.

Otro 'rookie', el francés Isack Hadjar de RB, y el inglés Oli Bearman de Haas -que también ganan una plaza en parrilla gracias a la sanción de Sainz- saldrán octavo y noveno, respectivamente este domingo.

El japonés Yuki Tsunoda de Red Bull, eliminado en la Q2 con el undécimo crono, avanza una plaza por idéntico motivo y arrancará décimo, en una carrera prevista a 71 vueltas, para completar un recorrido de 305 kilómetros y medio.