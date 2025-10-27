Lando Norris gana el GP de México y arrebata liderato a Piastri

El de McLaren triunfó en el Autódromo Hermanos Rodríguez y tomó el mando del Mundial de F1 tras una intensa carrera en la capital mexicana

El inglés Lando Norris, de McLaren, ganó este domingo el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde le arrebató el liderato del certamen a su compañero, el australiano Oscar Piastri, que acabó quinto una carrera que abandonaron los dos españoles, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso, de Aston Martin, y Carlos Sainz, del equipo Williams.

LANDO NORRIS IS A 10-TIME GRAND PRIX WINNER 🏆



A stunning win in Mexico ⚡️#McLaren | #MexicoGP 🇲🇽 pic.twitter.com/ucZdliQCjR — McLaren (@McLarenF1) October 26, 2025

Norris, de 25 años, logró su décima victoria en la F1 -la sexta de la temporada- al ganar en la capital mexicana, en la que el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, fue segundo y el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, tercero; en una carrera que acabó con el coche de seguridad virtual activado.

"Beautiful weekend" 🧡



It was indeed an impressive weekend in Mexico City for Lando Norris! 👏#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/096Ty6nb0x — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

El inglés lidera ahora con 357 puntos, uno más que el australiano, a falta de cuatro carreras largas y dos pruebas sprint. 'Mad Max', perjudicado por el 'virtual safety car' final -cuando estaba dando alcance a Leclerc-, es tercero, a 36 unidades de Norris; después de una carrera que el argentino Franco Colapinto, del equipo Alpine, concluyó decimosexto.

El británico Oliver Bearman, de Haas, logró el mejor resultado desde que corre en la F1 al acabar cuarto, un puesto por delante de Piastri; que cruzó meta justo por delante de los Mercedes del joven debutante italiano Andrea Kimi Antonelli y del inglés George Russell.

El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, con Ferrari, acabó octavo, un puesto por delante del francés Esteban Ocon, también de Haas.

El debutante brasileño Gabriel Bortoleto, del equipo Kick Sauber, que fue el que más puestos ganó este domingo -seis en total- 'arañó' el último punto en liza al concluir décimo.

Lando Norris retakes the lead after a dominant win 🔃



It's certainly close at the top! 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/xAm00ot5SZ — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

La próxima carrera, el Gran Premio de Brasil, se disputará el 9 de noviembre en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo.