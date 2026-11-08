Lando Norris consigue la pole en el GP de Sao Paulo

El piloto de McLaren arrancará primero en Interlagos; Fernando Alonso saldrá octavo, Sergio Pérez penúltimo y Franco Colapinto decimoquinto

El británico Lando Norris, de McLaren, consiguió la primera posición de salida para el Gran Premio de Sao Paulo, vigésima carrera del Mundial de Fórmula Uno, que se disputará este domingo en el circuito de Interlagos, Brasil.

El campeón del mundo de 2025 dominó una sesión de clasificación marcada por las fuertes lluvias y consiguió la vigésima pole position de su trayectoria en la categoría, la cuarta de la presente temporada.

Norris registró un tiempo de 1 minuto, 27 segundos y 470 milésimas en los 4.309 metros del trazado brasileño, superando por 204 milésimas a su compatriota George Russell, de Mercedes.

Sin embargo, Russell recibió una penalización de cinco posiciones, por lo que cederá el segundo lugar de la parrilla a su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien ya aseguró matemáticamente el campeonato.

Fernando Alonso arrancará octavo en Interlagos

El español Fernando Alonso, piloto de Aston Martin y dos veces campeón mundial, consiguió su primera clasificación a la Q3 de la temporada, aprovechando las condiciones complicadas de la pista para avanzar posiciones pese al rendimiento limitado de su monoplaza AMR26.

Alonso registró el noveno mejor tiempo en la tercera ronda de clasificación. No obstante, la sanción de diez posiciones impuesta al monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, le permitirá avanzar un lugar y comenzar la carrera desde el octavo puesto.

El circuito de Interlagos tiene un significado especial para el asturiano, ya que ahí celebró sus dos campeonatos mundiales, conseguidos en 2005 y 2006.

Así quedó la parrilla de salida tras las sanciones

Las penalizaciones modificaron varias posiciones de la parrilla. El neozelandés Liam Lawson, de RB, avanzará hasta el tercer puesto, mientras que el alemán Nico Hülkenberg, de Audi, ocupará la cuarta posición.

Por su parte, el francés Isack Hadjar, de Red Bull, saldrá quinto y el británico Oliver Bearman, de Haas, comenzará desde el sexto lugar.

Alonso arrancará desde la octava posición, acompañado en la cuarta fila por George Russell, quien originalmente había conseguido el segundo mejor tiempo de la clasificación.

Carlos Sainz y Lewis Hamilton quedan fuera de la Q3

El español Carlos Sainz, de Williams, terminó decimoquinto en la segunda ronda y quedó eliminado de la Q3. El británico Lewis Hamilton, de Ferrari, tampoco logró avanzar, después de registrar el undécimo mejor tiempo.

Sin embargo, Hamilton recibió dos penalizaciones de diez posiciones, por lo que comenzará desde el fondo de la parrilla, de acuerdo con la clasificación provisional.

El argentino Franco Colapinto, de Alpine, también se beneficiará de los castigos aplicados a otros pilotos. Debido a esas sanciones y a otra penalización impuesta al neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, avanzará dos lugares para arrancar decimoquinto.

Sergio Pérez saldrá penúltimo en el GP de Sao Paulo

El mexicano Sergio Pérez, de Cadillac, fue eliminado durante la Q1, al igual que Colapinto, y además arrastraba una penalización de 30 posiciones, por lo que ocupará el penúltimo lugar de la parrilla.

La última fila estará integrada por Pérez y Hamilton, mientras que Verstappen, cuatro veces campeón mundial, aparece provisionalmente en la vigésima posición, luego de recibir otra sanción.