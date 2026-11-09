Lando Norris conquista el Gran Premio de São Paulo 2026

El piloto británico Lando Norris, de McLaren, se quedó con la victoria en el Gran Premio de São Paulo, disputado en el circuito de Interlagos, luego de superar las cambiantes condiciones meteorológicas y la lluvia que apareció durante la carrera.

Norris consiguió así su tercer triunfo de la temporada, en una competencia en la que mantuvo el liderato frente a los intentos de remontada del neerlandés Max Verstappen, quien finalizó en la segunda posición.

Lando notches his 14th career win 🥇👏 #F1 #BrazilGP @McLarenF1 https://t.co/47giKFnXgA — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

El francés Isack Hadjar completó el podio, mientras que los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli terminaron en el cuarto y quinto puesto, respectivamente.

Verstappen y Hadjar completan el podio en Interlagos

La carrera comenzó con Antonelli al frente, seguido por el neozelandés Liam Lawson y Norris. Sin embargo, el británico logró superar a Lawson en la séptima vuelta y posteriormente aprovechó los problemas del piloto de Mercedes para tomar el liderato.

Antonelli sufrió un trompo en la vuelta 20, situación que permitió a Norris rebasarlo. En los giros siguientes también perdió posiciones ante Hadjar y Verstappen, quienes se acercaron a la pelea por los primeros lugares.

La lluvia apareció en la vuelta 56 y complicó el cierre de la competencia. Algunos pilotos optaron por cambiar a neumáticos intermedios, entre ellos el mexicano Sergio Pérez y el español Fernando Alonso.

Pese a las condiciones de la pista, Norris mantuvo el control de la carrera y cruzó la meta en primer lugar, seguido por Verstappen y Hadjar.

'Checo' Pérez termina en 18° en GP de São Paulo

En cuanto a los pilotos hispanohablantes, Fernando Alonso concluyó en la duodécima posición, después de arrancar octavo y pelear por ingresar a la zona de puntos durante distintos momentos de la competencia.

El argentino Franco Colapinto terminó decimotercero, mientras que el mexicano Sergio "Checo" Pérez finalizó en el decimoctavo puesto. Carlos Sainz, quien enfrentó problemas con su monoplaza, concluyó decimonoveno.

Por su parte, Ferrari tuvo una carrera complicada: Charles Leclerc consiguió la séptima posición y Lewis Hamilton terminó noveno.