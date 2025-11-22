Lando Norris brilla y se queda con la pole en Las Vegas

Una clasificación caótica por lluvia cambió el orden habitual y dejó sorpresas, errores y decisiones arriesgadas que marcaron la parrilla del GP de Las Vegas.

Lando Norris firmó una actuación magistral en una de las clasificaciones más complejas de la temporada y aseguró la pole position del Gran Premio de Las Vegas. El piloto de McLaren aprovechó al máximo la evolución de una pista empapada, gestionó el riesgo en el momento justo y en su último giro sentenció una vuelta casi perfecta que lo dejó en lo más alto.

La lluvia convirtió la sesión en una batalla estratégica y técnica, y en ese escenario Norris volvió a mostrar por qué encabeza el Mundial con autoridad. Detrás de él saldrá Max Verstappen, que se quedó a 0.323 segundos, mientras que Carlos Sainz sorprendió al colocar su Williams en un destacado tercer lugar, a solo 0.039 del neerlandés.

LANDO ON POLE POSITION IN VEGAS! 👏👏



It's a mega lap from the championship leader in hugely tricky conditions 🤯#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/QgPWdcCNby — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Verstappen y Sainz completan la primera persecución bajo el agua

El neerlandés logró colarse en la primera fila al superar por muy poco a Sainz, quien ejecutó una clasificación casi perfecta pese a las condiciones extremas. El español sacó oro del rendimiento de su monoplaza y de la lectura milimétrica de una pista cambiante.

Óscar Piastri, compañero y principal rival de Norris en el campeonato, tuvo una tarde complicada: nunca encontró la ventana óptima del MCL39 y solo pudo ser quinto, justo detrás del Mercedes de George Russell.

Racing Bulls sorprenden y Alonso vuelve a aparecer en condiciones mixtas

La lluvia sacó a relucir el control y la sensibilidad de pilotos poco habituales en la parte alta. Los Racing Bulls capitalizaron las condiciones: Liam Lawson finalizó sexto e Isack Hadjar octavo, separados únicamente por Fernando Alonso, quien volvió a mostrar su habilidad natural en superficies mojadas para colocar su Aston Martin en séptimo.

Charles Leclerc protagonizó una de las decepciones de la jornada. Entre errores, bloqueos y pérdidas de control del Ferrari, no pudo avanzar más allá del noveno lugar. Peor le fue a Lewis Hamilton, que cerró la clasificación en el puesto 20.

Pierre Gasly completó el top 10, mientras que Franco Colapinto, en su Alpine, terminó decimoquinto.

Q1 y Q2: lluvia intensa, caos y eliminaciones inesperadas

La primera ronda comenzó con un auténtico diluvio. Aston Martin tomó la iniciativa montando neumáticos de lluvia extrema para Alonso y Stroll, estrategia que el resto imitó inmediatamente. Las salidas de pista se convirtieron en la norma y la sorpresa llegó con eliminaciones tempranas: Andrea Kimi Antonelli (17º), Yuki Tsunoda (19º) y Lewis Hamilton (20º).

En la Q2 la pista seguía húmeda, pero nadie se atrevía aún con los intermedios. Stroll lo intentó, arriesgó y se quedó fuera, al igual que Colapinto, Bearman, Ocon y Hulkenberg.

Intermedios y últimas vueltas: el momento decisivo que coronó a Norris

La Q3 arrancó con todos los pilotos apostando por neumáticos intermedios, una decisión que se confirmó como la correcta a medida que la pista mejoraba vuelta a vuelta. Cada giro modificaba el orden, y la pole estuvo abierta hasta el último instante.

Leclerc y Piastri tuvieron oportunidades reales de arrebatar el liderato, pero ambos fallaron en su vuelta definitiva. Norris, en cambio, ensambló todo en el momento exacto y firmó su séptima pole del año y la primera de McLaren en Las Vegas.

Una clasificación técnica, intensa y marcada por decisiones críticas que dejó al británico como el gran ganador de la noche en la ciudad que nunca duerme.