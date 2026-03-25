Landaluce firma remontada épica y avanza a cuartos en Miami

El español venció a Sebastian Korda tras salvar un punto de partido y logra el mejor resultado de su carrera en un Masters 1,000

El joven tenista español Martín Landaluce protagonizó una de las grandes sorpresas del Miami Open al clasificar a los cuartos de final tras vencer al estadounidense Sebastian Korda en un intenso duelo que resolvió por 2-6, 7-6(6) y 6-4.

Con apenas 20 años y ubicado en el puesto 151 del ranking mundial, el madrileño logró remontar un partido en el que incluso salvó una pelota de partido, consolidando así el mejor resultado de su aún joven carrera.

El encuentro comenzó cuesta arriba para Martín Landaluce, quien cedió el primer set por 6-2 ante un sólido Sebastian Korda, que impuso su ritmo desde el inicio.

Sin embargo, el español reaccionó en el segundo set, resistiendo la presión de su rival y llevando la manga hasta el ‘tie-break’, donde mostró sangre fría al salvar un punto de partido con un revés ganador que terminó siendo decisivo.

En el set definitivo, el partido mantuvo la tensión. Korda incluso solicitó atención médica por molestias lumbares, lo que coincidió con un arranque fuerte de Landaluce, que llegó a ponerse 3-0 arriba.

Aunque el estadounidense logró recuperarse momentáneamente, el español mantuvo la calma en los juegos finales, logró un quiebre clave y cerró el partido con un 6-4 que selló su clasificación.

Semana soñada en Miami

El camino de Martín Landaluce en el Miami Open ha sido brillante. Antes de eliminar a Korda, quien venía de derrotar a Carlos Alcaraz, ya había superado a rivales de alto nivel como Luciano Darderi y Karen Khachanov, ambos dentro del top 20.

Además, se convirtió en el primer jugador nacido a partir de 2006 en alcanzar unos cuartos de final en un torneo Masters 1.000.

El español buscará ahora un lugar en semifinales enfrentando al ganador del duelo entre Jiří Lehečka y Taylor Fritz.

“Esta victoria supone todo para mí, una de las mejores de mi carrera. He aguantado hasta cuando ha llegado mi momento”, declaró emocionado tras el triunfo.