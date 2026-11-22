Franco Colapinto lamentó no aprovechar el auto de Alpine en Q3 por falta de agarre y confía en ganar puestos en la carrera de Fórmula 1.

El piloto Franco Colapinto, de la escudería Alpine en la Fórmula 1, calificó la sesión como complicada y lamentó no haber aprovechado el potencial del auto en la Q3, aunque confió en avanzar y sumar en la carrera de este sábado 21 de noviembre a las 22:00 horas, tiempo del centro de México.

Al analizar su paso por la clasificación, el piloto argentino detalló que el problema comenzó en la vuelta de preparación de la última ronda, donde el monoplaza no encontró tracción en un trazado frío y con condiciones exigentes.

"Fue una sesión difícil en general, luego la Q3 con todo ese lío en la vuelta de preparación, los neumáticos no estaban en ningún lado, era simplemente mucho deslizamiento en la vuelta de preparación, teníamos cero agarre, cero, cero agarre", explicó.

Lamento por la parrilla y apuesta a la carrera

Colapinto reconoció que el resultado quedó lejos de lo deseado y que hubo margen para ubicarse más adelante en la salida.

"No es lo que queríamos, no es lo ideal, pero es parte de este circuito, sabes que está muy frío, muchas cosas pueden salir mal y creo que la Q3 estuvo lejos de maximizarse, así que da un poco de lástima porque deberíamos haber estado más arriba en la parrilla, pero bueno, es lo que hay", señaló.

De cara a la prueba, el argentino apuntó a que pocos equipos lograron recabar suficientes datos de tandas largas para prepararse a fondo, por lo que buscará aprovechar cada oportunidad que se presente en pista para ganar posiciones, enfrentar una competencia exigente y larga, y sacar provecho de una recta favorable para los adelantamientos.