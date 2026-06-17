Lamenta Congo ausencia de aficionados antes de debut mundialista

A pesar de que algunos aficionados del país no puedan entrar a EUA, los jugadores están enfocados en brindar una actuación que los haga sentir orgullosos.

La selección de Congo afrontará su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una motivación especial. Aunque algunos de sus aficionados no pudieron viajar a EUA para apoyar al equipo, el seleccionador Sebastien Desabre aseguró que el grupo buscará representar con orgullo a millones de congoleños en su primer compromiso frente a Portugal.

En la víspera del encuentro que se disputará en Houston, el técnico francés lamentó que varios seguidores que acompañaron al equipo durante el proceso clasificatorio no lograran ingresar al país para presenciar el torneo desde las tribunas.

Congo jugará con el respaldo de millones de aficionados

Desabre reconoció que la situación generó tristeza dentro de la delegación, pero afirmó que los jugadores están enfocados en brindar una actuación que haga sentir representados a quienes los apoyan desde distintas partes del mundo.

"Nos entristeció que algunos de nuestros aficionados que estuvieron con nosotros desde el primer día no pudieran viajar y ver los partidos", señaló el estratega.

El entrenador destacó que cerca de 100 millones de congoleños seguirán el partido y aseguró que el plantel está preparado para afrontar el reto que representa enfrentar a una de las selecciones favoritas del torneo.

Portugal será la primera prueba en el Mundial FIFA™

El rival de Congo será Portugal, equipo que llega al certamen con una de las plantillas más competitivas del mundo y con Cristiano Ronaldo disputando el sexto Mundial de su carrera.

A pesar de la magnitud del desafío, Desabre insistió en que su equipo no modificará su identidad futbolística y que el objetivo sigue siendo avanzar a la siguiente ronda.

"La primera victoria para nosotros es estar aquí. Queremos avanzar de ronda y tenemos una estrategia para eso", afirmó.

Cristiano Ronaldo no será la única preocupación

El seleccionador dejó claro que no existe un plan específico para neutralizar a Cristiano Ronaldo, al considerar que Portugal cuenta con múltiples jugadores capaces de marcar diferencia. Por ello, aseguró que la clave estará en el trabajo colectivo y la disciplina táctica durante los 90 minutos.