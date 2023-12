 Lainez reitera su amor a Tigres, Guido asegura son grandes

La gran final del fútbol mexicano está a la vuelta de la esquina y previo al duelo de ida los protagonistas ofrecieron el tradicional Día de Medios, donde jugadores del conjunto felino y de las Águilas hablaran para los medios de comunicación.

De parte de los dirigidos por Robert Dante Siboldi estuvieron Guido Pizarro, Diego Lainez, Fernando Gorriarán y Nicolas Ibáñez.

Este último habló sobre disputa que existe en la delantera de los auriazules, y de si se ganó o no la titularidad con sus recientes actuaciones ante la ausencia de Gignac; "Yo no me siento así (Ganarse la titularidad), yo siento que estoy preparado para lo que me toque, si me toca ir al banco o entrar me siento preparado, lo que sea mejor para el equipo y para que Tigres pueda ganar".

Por su parte, Diego Lainez recordó su pasado americanista y afirmó que no se arrepiente de haber elegido a Tigres por encima de las Águilas; "Yo quería volver a jugar, volver a estar en México, en tanto hubo la posibilidad Mauricio Culebro siempre estuvo al pendiente, me dijo el proyecto, lo que era Tigres y no lo dude ni un minuto... Mi corazón me dijo que mi felicidad estaba en Tigres y no me arrepiento de la decisión que tomé".

Tigres está a 2 partidos de lograr algo nunca antes hecho en la institución felina; El bicampeonato, y Gorriarán se pronunció al respecto; "No sentimos presión en ningún momento, si no una motivación extra por lograr conseguir el objetivo del bicampeonato que no se ha logrado la institución todavía".

El capitán auriazul; Guido Pizarro, habló sobre los constantes cuestionamientos de sí Tigres es o no un grande del futbol mexicano; "Yo en lo personal ya lo considero grande hace tiempo, nuestra institución y nuestro equipo lo ha demostrado ya todos estos años, independientemente de lo que consideres los demás".

Por último, el apodado 'Conde', expresó su sentir sobre la búsqueda del bicampeonato; "Tenemos la oportunidad de lograr un bicampeonato con nuestra gente, con nuestra institución que sería la primera vez que lo pueda lograr, y esa es nuestra motivación y nuestra ilusión".

Tigres buscará dar el primer paso a este logro histórico mañana en el Volcán Universitario en el duelo de ida de la gran final ante América.





