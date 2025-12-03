La UFC regresa a albergar evento en México en 2026

La UFC volverá a llevar a cabo un evento en territorio mexicano después de exactamente casi un año de su anterior edición en este país

La UFC es la compañía más grande de las artes marciales mixtas, y ha crecido su popularidad de manera exponencial tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, a raíz de esto con el paso de los años, México es de los países que más peleadores activos tiene en su roster y que a la vez han existido peleadores aztecas que han sido campeones ya sea de manera interina o de manera indiscutida a lo largo de la historia de la compañía.

Actualmente la UFC tiene 15 peleadores activos con raices aztecas que buscan el sueño de algún día estar dentro del ranking de los mejores 15 peleadores de su división y en algún futuro próximo llegar a ser campeones defensores de su misma división.

A lo largo de la historia de la UFC han existido 4 campeones mexicanos, Se tratan de Caín Velázquez, campeón en la división de las 265 libras; Brandon Moreno, campeón en la división de las 125 libras; Alexa Grasso, campeona en la división de las 125 libras y Yair Rodríguez, campeón interino de las 145 libras.

Tras existir una diversa cantidad de peleadores campeones provenientes de México, esto genero un incremento de interés de las personas nacidas en nuestro país para poder observar estas peleas y que incluso motivo a una gran cantidad a practicar este deporte en distintas regiones.

Después de casi un año desde su última edición en marzo del 2025, la UFC volverá a albergar un evento en la Arena CDMX donde se estima que la fecha del evento será entre el 21 de marzo y el 28 de este mismo mes del 2026.

La última vez que la UFC albergó un evento en territorio azteca fue el sábado 29 marzo del 2025 donde la pelea principal fue entre el australiano Steve Erceg y el mexicano Brandon Moreno, donde este último salió vencedor al fajarse contra su oponente por 5 rounds consecutivos para que al final saliera con la victoria por decisión unánime.