La tenista kazaja Elena Rybakina queda fuera del torneo en EUA

La organización de las Finales de la WTA hizo oficial el reemplazo en el grupo tras el retiro por afección física de la líder mundial.

La tenista kazaja Elena Rybakina, actual número uno del mundo, quedó fuera de las Finales de la WTA que inician este domingo en Indian Wells, Estados Unidos. Tanto la organización del torneo como la propia raqueta moscovita confirmaron la noticia este sábado, atribuyendo la decisión a un proceso vírico que le impide competir en óptimas condiciones físicas.

La renuncia resulta significativa para el certamen, ya que Rybakina llegaba como la defensora del título conquistado en la edición 2025. Tras una campaña sobresaliente en la que conquistó el Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos —logro que le permitió arrebatarle el liderato del ranking mundial a la bielorrusa Aryna Sabalenka—, la jugadora se vio obligada a poner fin anticipado a su participación en el circuito para enfocarse en su recuperación física con miras a la temporada 2027.

Marta Kostyuk toma el lugar en el grupo y debutará ante Noskova

Ante la ausencia de la raqueta kazaja, la WTA hizo oficial que la ucraniana Marta Kostyuk tomará su lugar en la competición de fin de año. Kostyuk se integrará de inmediato al cuadro principal para encarar el partido inaugural del torneo este domingo, donde se medirá ante la checa Linda Noskova.

El ingreso de la tenista ucraniana reconfigura uno de los dos sectores de las Finales de la WTA en Indian Wells, donde compartirá grupo con Noskova y las estadounidenses Jessica Pegula y Coco Gauff. Con este movimiento de último momento, el certamen dará inicio a la lucha por el título entre las mejores raquetas de la temporada.