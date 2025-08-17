La tenista Emma Navarro se suma al abierto GNP Seguros

La tenista estadounidense Emma Navarro, actual figura ascendente del circuito WTA, participará en el Abierto GNP Seguros 2025 gracias a un wildcard

La tenista Emma Navarro, actual figura ascendente del circuito WTA, participará en el Abierto GNP Seguros 2025 gracias a una invitación especial (wildcard), y llegará como la primera sembrada del torneo que se disputará en Monterrey.

La rusa Ekaterina Alexandrova ocupará la segunda siembra y su compatriota Diana Shnaider la tercera.

Navarro, ex número ocho del mundo, tuvo una destacada actuación en la edición pasada del certamen regio, donde alcanzó las semifinales antes de caer ante la eventual campeona, la checa Linda Noskova.

Originaria de Charleston, Navarro ha mantenido una relación especial con el Abierto GNP Seguros desde sus inicios como profesional, cuando recibió invitaciones para competir en el cuadro principal.

Su carrera tomó un impulso decisivo en 2024, al llegar a semifinales del Abierto de Estados Unidos y sumar tres títulos de singles de la WTA.

El público regiomontano podrá verla buscar el título que se le escapó el año pasado, ahora como la principal favorita.