¡La sufrió! Auténticos Intermedia derrota 17-14 a Cheyennes

Con este triunfo, los Auténticos Tigres dan un paso firme hacia la defensa de su tricampeonato, que afianza al equipo como la referencia deportiva nacional

En un duelo que puso a prueba el temple del tricampeón, los Auténticos Tigres de la UANL (4-1) demostraron por qué son el equipo a vencer en la categoría Intermedia. Tras verse abajo por dos anotaciones, la escuadra regiomontana logró una sufrida pero vital victoria de 17-14 sobre los Cheyennes de la ESIME Zacatenco (1-4), asegurando prácticamente su boleto a la postemporada.

Un inicio cuesta arriba

El encuentro, correspondiente a la Semana 5 de la Conferencia Dr. Jacinto Licea Mendoza, comenzó con una sorpresa mayúscula. Los Cheyennes aprovecharon los errores de los felinos desde temprano; un balón suelto de Diego Villarreal permitió que la "Tribu" tomara la posesión en la yarda 16.

El mariscal de campo politécnico, Ángel David Cárdenas, no perdonó y con dos acarreos personales (de 16 y 15 yardas respectivamente) puso a los locales arriba 14-0 en el segundo cuarto, silenciando momentáneamente a la banca de la UANL.

La reacción del Tricampeón

A pesar de la presión, los dirigidos por el HC Rolando Piña mantuvieron la calma. Antes de irse al descanso, la ofensiva de San Nicolás despertó con una conexión de aire:

Pase de anotación: Leonardo Monsiváis (10) encontró a Marcelo Salinas (18) en una trayectoria de 28 yardas para recortar distancias 14-7.

La defensa de Tigres ajustó las tuercas en el tercer cuarto, frenando en seco los embates verdes. Fue el propio Monsiváis quien, con un acarreo personal de 7 yardas, selló el empate a 14 puntos, mandando el juego al drama de las series extras.

Temple de acero en series extras

En la prórroga, la jerarquía de los Auténticos Tigres salió a flote. César Aquiles Tello (17), quien había fallado un intento previo en el tiempo regular, se sacó la espina al conectar un gol de campo de 34 yardas que puso al frente a la UANL 17-14.

La victoria se consumó cuando la defensiva felina se plantó firme en la zona roja, obligando a los Cheyennes a jugarse una cuarta oportunidad que terminó en pase incompleto, desatando el festejo de los de San Nicolás de los Garza.

Rumbo a Playoffs

Con este triunfo, los Auténticos Tigres dan un paso firme hacia la defensa de su corona. La próxima semana será crucial para definir su posición final en la tabla, cuando visiten a las Águilas Blancas del IPN (4-1) en un duelo que promete chispas por la cima de la conferencia.