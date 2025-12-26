La Premier League hace a un lado el 'Boxing Day'

Arrinconado queda el 'Boxing Day', una celebración en la que gran parte de los partidos se jugaba a lo largo del 26 de diciembre, al día siguiente de la Navidad

El futbol británico, tan aferrado a sus tradiciones, ha dejado de lado este año el clásico 'Boxing Day', una fiesta de este deporte que en esta ocasión ha esparcido los partidos previstos de su decimoctava jornada entre los tres días del fin de semana.

Con la lucha por el título cada vez más acentuada, el Arsenal aferrado al liderato y el Manchester City y el Aston Villa en pleno crecimiento, a la espera de cualquier error del equipo de Mikel Arteta, la competición inglesa acelera en este tramo final de año.

Aún así, la Premier se acentúa hasta el cierre del 2025, con partidos casi todos los días. La fecha 18 en este fin de semana que llega y la decimonovena, la última de la primera vuelta, entre el fin de año y el Año Nuevo.

¿Qué es la tradición del 'Boxing Day'?

Arrinconado queda el 'Boxing Day', una celebración en la que gran parte de los partidos se jugaba a lo largo del 26 de diciembre, al día siguiente de la Navidad. Los campos se llenaban, invadidos por niños y jóvenes en medio de las celebraciones, plagados de colorido. En este caso la historia ha sido derribada por los intereses televisivos que han impuesto sus condiciones contractuales para el desarrollo de la jornada.

De esta forma, el 'Boxing Day', llamado así por ser considerado el segundo día de Navidad, en el que las clases nobles daban regalos, cajas o cestas de regalos a sus trabajadores. Eso ha permanecido durante décadas en las Ligas de Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales. Este año, desde hace tiempo, no va a ser así.

Solamente habrá un partido

La Premier solo tendrá un partido el 26 de diciembre, el choque en Old Trafford entre el Manchester United y el Newcastle. El sábado se disputarán siete partidos y el domingo 28 los dos restantes. Así, las televisiones podrán retransmitir los encuentros como suele ser habitual.

El Manchester United, a pesar de haber perdido protagonismo competitivo en los últimos años, es todavía una entidad con gran tirón, un clásico del fútbol inglés. En su estadio, en Old Trafford, va a abrir la decimoctava jornada, el viernes, con la visita del Newcastle United.

Va a ser un duelo entre dos equipos irregulares, habitualmente instalados en la parte alta, animadores del evento, relegados ahora a un papel secundario en la Premier. El equipo de Ruben Amorim afronta el choque contra las urracas plagado de bajas, la más reciente la de Kobbie Mainoo, igual que el capitán Bruno Fernandes que estará ausente hasta el próximo inicio de año. Tampoco llegarán Harry Maguire y Matthijs de Ligt.

El United solo ha ganado uno de los últimos cuatro partidos que ha jugado. Es séptimo, fuera de los puestos europeos igual que el Newcastle, que también cuenta con solo una victoria en ese tramo. Los precedentes alientan el panorama de los visitantes que han ganado cinco de los seis cara a cara recientes.

La lucha por el liderato de la Premier

El sábado, sin embargo, se reanuda la carrera por el liderato. El Arsenal está en la cima pero casi sin margen de error. Su ventaja respecto al City es de solo dos puntos. Y sobre el Aston Villa, tercero, tres. Más lejos, distanciado, está el Chelsea, cuarto, a diez de su vecino, con solo un partido ganado de los cinco últimos que ha disputado.