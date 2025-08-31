La NFL suspende por 10 partidos a Isaiah Buggs

La NFL suspendió 10 partidos a Isaiah Buggs, exjugador de los Chiefs, tras su arresto en 2024 por violencia doméstica y robo

La NFL anunció este viernes la suspensión por 10 partidos para el tackle defensivo Isaiah Buggs, exjugador de los Kansas City Chiefs, arrestado en junio del año pasado por violencia doméstica y robo.

El jugador fue despedido por los Chiefs el 24 de junio de 2024, luego de que se diera a conocer el arresto.

Buggs fue detenido en la localidad de Tuscaloosa, Alabama, después de que la policía acudió a un llamado de emergencia por la agresión del jugador contra la madre de sus hijos, a la que arrastró por las escaleras en la casa de esta.

Ese fue el segundo problema que el defensivo tuvo con la justicia el año anterior. En mayo fue acusado de dos delitos menores por crueldad animal, por los que también fue arrestado, aunque recobró su libertad después de pagar una fianza de 600 dólares.

En marzo de este año a Buggs se le redujeron los cargos por violencia doméstica y robo como parte de un acuerdo de culpabilidad de un delito menor de allanamiento.

El jugador de 29 años originario de Ruston, Louisiana, arribó a la NFL seleccionado en la sexta ronda del Draft 2019 por los Pittsburgh Steelers, equipo en el que permaneció hasta el 2021.

Jugó las campañas de 2022 y 2023 con los Detroit Lions; después pasó a los Chiefs, con los que fue campeón en el Super Bowl LVIII, aunque como parte del equipo de prácticas. Actualmente, Buggs es agente libre.

En otros movimientos relevantes de la NFL de este viernes, los New England Patriots despidieron al defensivo profundo Jabrill Peppers luego de tres temporadas en el equipo.

Peppers fue titular en 26 partidos con los 'Pats'. Sumó tres intercepciones, 10 pases defendidos, dos balones sueltos forzados, una captura y 178 tacleadas.

Jabrill es un experimentado defensivo de 29 años que llegó a la liga reclutado por los Cleveland Browns en la primera ronda del Draft 2017.

Entre 2019 y 2021 jugó para los New York Jets y a partir del 2022 hasta este viernes, formó parte de New England.

En ocho campañas acumula siete intercepciones y 511 tacleadas en 99 partidos, en los que ha sido 85 veces titular.