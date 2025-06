 La NASCAR comienza su camino hacia el mercado global en México

La NASCAR Cup Series comienza su camino hacia la conquista del mercado internacional con la primera carrera puntuable fuera de Estados Unidos en sus más de 70 años de historia, este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

La Asociación Nacional de Carreras de Automóviles de Serie (NASCAR por sus siglas en inglés) es una de las competiciones de mayor tradición entre las franquicias deportivas estadounidenses. Se fundó en 1947.

Esta presentación de la Cup Series, máxima categoría de NASCAR, tendrá en el mexicano Daniel Suárez, piloto del equipo Trackhouse Racing, al favorito de la afición local.

🇺🇸A helmet with a Mexican soul.

Handcrafted with Huichol art, it will be awarded to the NASCAR Cup Series pole winner in Mexico City.



🇲🇽 Un casco con alma mexicana.

Decorado con arte huichol, será entregado al ganador de la pole position de la NASCAR Cup Series en CDMX.… pic.twitter.com/Qbop4VXZOK