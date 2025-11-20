La MLS galardona a Diego Luna por su apoyo a la comunidad local

Luna fue reconocido con este galardón por su trabajo fuera de las canchas para promover la concienciación sobre la salud mental y fomentar la búsqueda de ayuda

El estadounidense de origen mexicano Diego Luna, jugador del Real Salt Lake, fue designado este miércoles como el ganador del premio Audi Goals Drive Progress Impact 2025, que la MLS otorga a jugadores que fomentan la equidad y la inclusión en Estados Unidos y Canadá.

Luna fue reconocido con este galardón por su trabajo fuera de las canchas para promover la concienciación sobre la salud mental y fomentar la búsqueda de ayuda a través de la terapia, entre otras actividades, informó en un comunicado la MLS.

El centrocampista, que acaba de terminar su cuarta temporada como profesional en el equipo de Utah, recibirá el próximo 6 de diciembre durante la final de la MLS Cup un cheque de 150,000 dólares dirigido al Intermountain Primary Children's Hospital de Utah en apoyo de su programa Primary Promise, una causa elegida por el propio jugador.

Luna, de 22 años, fue uno de los goleadores en la victoria de anoche de la selección de Estados Unidos contra Uruguay (5-1) en un amistoso disputado en el estado de Florida, que supuso la mayor derrota uruguaya contra un rival de Concacaf en su historia.