¡La máquina está imparable! Cruz Azul tiene 11 jornadas invicto

El equipo se mantiene en la parte alta de la clasificación, empatado en unidades con Chivas, que conserva la cima por criterios de desempate.

Cruz Azul mantiene su paso invicto en el torneo Clausura de la Liga MX, luego de rescatar un empate 1-1 en su visita a Mazatlán y alcanzar 11 jornadas consecutivas sin derrota.

¿Cómo logró Cruz Azul extender su racha invicta?

El conjunto celeste logró igualar el marcador en la recta final del encuentro gracias a un gol de Gabriel Fernández al minuto 87, con un disparo de zurda desde fuera del área que se colocó junto al poste.

El tanto permitió a Cruz Azul evitar la derrota y sumar un punto que lo mantiene en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

Mazatlán tomó la ventaja al inicio del segundo tiempo, cuando Josué Ovalle aprovechó un rebote del arquero Kevin Mier para marcar de cabeza al minuto 48.

El equipo local generó otras oportunidades, incluida una acción en la primera mitad con un disparo de larga distancia de Mauro Zaleta que se estrelló en el poste.

Sin embargo, Cruz Azul insistió en el cierre del encuentro y encontró el empate con una jugada individual de Fernández, quien se quitó la marca de dos defensores antes de definir.

¿Qué significa este resultado en la tabla?

Con el empate, Cruz Azul llegó a 27 puntos y extendió su racha a 11 partidos sin perder, aunque dejó escapar la oportunidad de asumir el liderato del torneo.

El equipo se mantiene en la parte alta de la clasificación, empatado en unidades con Chivas, que conserva la cima por criterios de desempate.

Por su parte, Mazatlán permanece en la posición 15 con 11 puntos, complicando sus aspiraciones de clasificación.

¿Qué novedades hubo en el plantel celeste?

El encuentro también marcó el regreso del arquero Kevin Mier, quien volvió a la actividad tras superar una fractura de tibia sufrida en noviembre, que lo mantuvo fuera durante 15 partidos.

Su regreso representa una alternativa importante para el equipo en la recta final del torneo.

¿Qué sigue para Cruz Azul en el Clausura?

El conjunto celeste buscará volver al triunfo tras dos empates consecutivos cuando reciba a Pachuca en la siguiente jornada, antes de enfrentar a América en uno de los duelos más esperados.

En otros resultados, Necaxa venció 3-0 a Tijuana con doblete de Javier Ruiz, resultado que le permitió escalar posiciones en la tabla general.