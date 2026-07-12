La Laguna Tenerife ficha a Ethan Happ por dos temporadas

El equipo español incorporó al pívot estadounidense Ethan Happ, quien llega para reforzar el juego interior tras su paso por San Pablo Burgos

La Laguna Tenerife anunció este sábado la incorporación del pívot estadounidense Ethan Happ, quien firmó un contrato por las próximas dos temporadas para fortalecer el juego interior del conjunto español.

El jugador llega procedente del Recoletas San Pablo Burgos y cuenta con amplia experiencia en la Liga española de baloncesto, donde acumula 100 partidos oficiales disputados en la máxima categoría.

Durante la campaña pasada con el equipo burgalés, Happ registró promedios de 12.6 puntos, 6.5 rebotes y 2.2 asistencias en los 25 encuentros que disputó.

La Laguna Tenerife destacó que el estadounidense logró el mejor promedio de recuperaciones de la competición, con 1.9 robos por partido, además de ubicarse entre los mejores jugadores en valoración general.

Experiencia en Europa y formación universitaria

Happ, de 2.08 metros de altura, se formó en la liga universitaria estadounidense con Wisconsin entre 2015 y 2019, periodo en el que superó los 2 mil puntos y mil rebotes.

Su rendimiento en esa etapa le permitió recibir los reconocimientos Kareem Abdul-Jabbar Award y Pete Newell Big Man Award, otorgados por la asociación nacional de entrenadores universitarios de Estados Unidos.

Tras finalizar su etapa universitaria, el jugador inició su carrera profesional en Europa con el Olympiakos de Grecia y posteriormente pasó por clubes de Italia y Alemania antes de llegar al baloncesto español.

Happ debutó en España durante la temporada 2022/23 con Río Breogán, donde se convirtió en uno de los principales referentes en rebotes de la competición.

Apuesta del conjunto aurinegro

El nuevo jugador de La Laguna Tenerife también formó parte del Dreamland Gran Canaria, donde coincidió con su actual entrenador, Jaka Lakovic, además de sus etapas recientes con Valencia Basket y San Pablo Burgos.

En sus 100 apariciones en la liga española, Happ mantiene registros promedio de 12 puntos, 6.3 rebotes, 2.1 asistencias y 1.9 recuperaciones por partido, con una valoración media de 15.8 créditos.