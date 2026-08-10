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Deportes

La Jaiba Brava consigue su primer victoria de la temporada

Por: INFO 7

09 Agosto 2026, 09:14

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El marcador se abrió a temprana edad del partido; al minuto 4, Jesús Ocejo puso el 1-0 en el partido con una jugada a balón parado

La Jaiba Brava consigue su primer victoria de la temporada
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La Jaiba Brava consigue su primera victoria en el Apertura 2026 ante Cruz Azul Hidalgo en la Jornada 3 de la Liga de Expansión MX, el partido se desarrollo en el Estadio Tamaulipas. 

El marcador se abrió a temprana edad del partido; al minuto 4, Jesús Ocejo puso el 1-0 en el partido con una jugada a balón parado. Al minuto 26, Daniel López puso el 2-0 por vía penal.

En el segundo tiempo, Cristian Cruz terminaría el partido con un disparo de afuera del área al minuto 64, poniendo el 3-0 y firmando así la primera victoria del torneo. 

Este fue el cuadro titular de La Jaiba Brava

Daniel "Borita" Alcantar alineó a estos 11 jugadores en el cuadro titular: Gerardo Ruiz, Alberto Rios, Oscar Manzanares, Ricardo Peña, Luciano Bocco, Jonathan Tovar, Ronaldo González, Edson Torres, Daniel López, Cristian Cruz y Jesús Ocejo.

 

- Con información de Martín Díaz -

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