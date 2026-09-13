La Jaiba Brava cae 3-1 ante Coyotes de Tlaxcala como visitante.

Con este resultado, el cuadro celeste mantiene la racha negativa sin conseguir triunfos fuera de casa en el actual torneo.

El conjunto de Tampico Madero jugó ante el equipo de Coyotes de Tlaxcala en el partido correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2026.

Empezaron con ventaja en el marcador al minuto 18 con un gol de Jesús Ocejo, pero la respuesta solo tardaría 4 minutos en empatar el marcador 1-1.

El resultado cambió hasta el minuto 89 del encuentro; Christian pondría el 2-1 y el gol definitivo para el local, pero al minuto 90 con 8 de agregado, el brasileño convertiría su segundo gol en el partido y el tercero para su equipo.

Con este resultado, el equipo de la Jaiba Brava no ha podido conseguir una victoria como visitante en lo que va del torneo.