La Jaiba Brava cae 3-1 ante Coyotes de Tlaxcala como visitante.

El conjunto de Tampico Madero jugó ante el equipo de Coyotes de Tlaxcala en el partido correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2026.
Empezaron con ventaja en el marcador al minuto 18 con un gol de Jesús Ocejo, pero la respuesta solo tardaría 4 minutos en empatar el marcador 1-1.
El resultado cambió hasta el minuto 89 del encuentro; Christian pondría el 2-1 y el gol definitivo para el local, pero al minuto 90 con 8 de agregado, el brasileño convertiría su segundo gol en el partido y el tercero para su equipo.
Con este resultado, el equipo de la Jaiba Brava no ha podido conseguir una victoria como visitante en lo que va del torneo.