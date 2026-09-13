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La Jaiba Brava cae 3-1 ante Coyotes de Tlaxcala como visitante.

Por: INFO 7

12 Septiembre 2026, 23:30

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Con este resultado, el cuadro celeste mantiene la racha negativa sin conseguir triunfos fuera de casa en el actual torneo.

La Jaiba Brava cae 3-1 ante Coyotes de Tlaxcala como visitante.

El conjunto de Tampico Madero jugó ante el equipo de Coyotes de Tlaxcala en el partido correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2026.

Empezaron con ventaja en el marcador al minuto 18 con un gol de Jesús Ocejo, pero la respuesta solo tardaría 4 minutos en empatar el marcador 1-1. 

El resultado cambió hasta el minuto 89 del encuentro; Christian pondría el 2-1 y el gol definitivo para el local, pero al minuto 90 con 8 de agregado, el brasileño convertiría su segundo gol en el partido y el tercero para su equipo.

Con este resultado, el equipo de la Jaiba Brava no ha podido conseguir una victoria como visitante en lo que va del torneo.

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