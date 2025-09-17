La Fórmula 1 tendrá seis carreras sprint para la temporada 2026

La Fórmula Uno confirmó que el calendario de la temporada 2026 incluirá seis carreras sprint, manteniendo la misma cantidad que en ediciones anteriores

La Fórmula Uno confirmó que el calendario de la temporada 2026 incluirá seis carreras sprint, manteniendo la misma cantidad que en ediciones anteriores, pero con tres nuevas sedes para este formato.

El primer sprint del año se llevará a cabo en Shanghái, seguido por Miami. Silverstone, que no albergaba este tipo de competencia desde 2021, regresa al programa.

Además, Montreal, Zandvoort y Singapur debutarán como anfitriones de un fin de semana con sprint, informó la F1 este martes.

Una de las principales novedades es que no habrá fines de semana de sprint en las últimas seis rondas del campeonato, a diferencia de esta temporada, en la que tres de los seis grandes premios finales incluyeron este formato.

El calendario de 2026, que ya había sido publicado en junio, contará con 24 carreras en total.

Los sprints son carreras más cortas, de unos 100 kilómetros (aproximadamente un tercio de un Gran Premio), diseñadas para aumentar la emoción del fin de semana.

De acuerdo con cifras de la propia F1, las audiencias televisivas en 2024 fueron en promedio un 10% superiores durante los fines de semana con sprint en comparación con los que no los incluyeron.