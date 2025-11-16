La familia es clave en deportistas de alto rendimiento: Gavaldón

La ex tenista mexicana, Angélica Gavaldón, abrió la conversación recordando sus inicios y sobre el papel decisivo que jugaron sus padres en su carrera.

La importancia del acompañamiento familiar, la disciplina desde edades tempranas y los retos actuales del tenis mexicano fueron parte de los temas centrales del Panel de Expertos “Más allá de la Cancha”, realizado en el Club Sonoma en el marco de los Playoffs de la Billie Jean King Cup by Gainbridge.

La ex tenista mexicana Angélica Gavaldón, quien llegó a posicionarse entre las mejores 40 del mundo, abrió la conversación recordando sus inicios a los seis años en Tijuana, así como el papel decisivo que jugaron sus padres en su carrera.

“Mi familia, mis padres, siempre me apoyaron muchísimo. Me dieron las herramientas, me exigieron y me protegieron para que yo estuviera enfocada en lo que quería lograr”, compartió Gavaldón para convertirse en la mejor tenista mexicana de todos los tiempos, destacando que ese acompañamiento fue clave para obtener resultados importantes desde niña.

Junto a ella participaron el también ex jugador profesional Agustín Moreno, así como los entrenadores Fernando Ochoa y Adrián Contreras, en una charla moderada por la ex tenista y títular del deporte en NL, Melody Falcó.

Todos coincidieron en que el entorno cercano del atleta es determinante para su desarrollo.

Moreno recordó cómo dejó el futbol para dedicarse al tenis, mientras Gavaldón subrayó el valor de crecer dentro de un equipo que la mantuvo enfocada y protegida.

Sus historias sirvieron como ejemplo para padres y entrenadores sobre el impacto del acompañamiento adecuado.

Por su parte, Contreras habló sobre el sistema del tenis colegial en Estados Unidos, explicando que desde edades tempranas los jugadores compiten cada fin de semana sin descuidar los entrenamientos, lo que eleva significativamente el nivel competitivo.

En su intervención, Ochoa señaló algunas debilidades dentro de la formación de entrenadores en México, apuntando áreas de oportunidad para elevar la calidad del tenis nacional.

“Hace falta pasión; es esencial para transmitir información a los alumnos. Hay que estar disponibles, a la hora que sea y el día que sea”, afirmó.

La mesa también abordó temas como la mentalidad del jugador, la cultura del esfuerzo y el rol de los padres en el desarrollo deportivo.

El encuentro, organizado por HG Promotores, empresa responsable del Abierto GNP Seguros y de la Billie Jean King Cup, tuvo una gran respuesta de la comunidad tenística de Nuevo León, con la asistencia de entrenadores y familias de diversas academias del estado.