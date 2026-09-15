'La diabetes no tiene que limitar sueños de nadie': OMS a Zverev

En 2022 Zverev reveló que padecía diabetes tipo 1, diagnosticada cuando era niño, y creó una fundación benéfica que lleva su nombre para apoyar a las personas

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, felicitó este lunes al tenista Alexander Zverev, diabético desde niño, por su victoria en el Abierto de Estados Unidos, y señaló que esa condición "no tiene que limitar los sueños de nadie".

"Enhorabuena por tu primer título en el Abierto de Estados Unidos, gracias por demostrar que la diabetes no tiene por qué limitar los sueños de nadie, y por aprovechar tu visibilidad para inspirar a otros", señaló el máximo responsable de la OMS en su cuenta oficial en X.

Tedros aprovechó la victoria de Zverev, segunda de Grand Slam del tenista alemán tras la lograda también este año en Roland Garros, para pedir a todos los países que inviertan en la prevención de la diabetes, el diagnóstico precoz, el tratamiento y la atención a pacientes.

En 2022 Zverev reveló que padecía diabetes tipo 1, diagnosticada cuando era niño, y creó una fundación benéfica que lleva su nombre para apoyar a las personas con esa enfermedad.

El domingo Zverev dedicó la victoria a su madre y el coraje que mostró cuando los médicos le dieron el diagnóstico, argumentando que él tendría complicado poder dedicarse al deporte de mayor.