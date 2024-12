 'La decisión de seguir o no en Red Bull es de Checo': Horner

Después de una muy mala cesión en el Gran Premio de Catar, Christian Horner, jefe de Red Bull Racing, habló sobre la posible salida de Checo Pérez del equipo, debido a que no encuentra su mejor versión con la escudería austriaca.

El mexicano se quedó fuera nuevamente de una carrera, debido a que tuvo una falla mecánica que lo forzó a retirarse de la pista, siendo esta su tercer DNF en la temporada.

