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'La Bonita' Sánchez se corona campeona mundial interina

Por: Ángeles Núñez

29 Marzo 2026, 09:03

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La mexicana Gabriela Sánchez, mejor conocida como 'La Bonita' venció por decisión unánime a Tamara Demarco y lanzó reto a Mariana Juárez

'La Bonita' Sánchez se corona campeona mundial interina

La boxeadora mexicana Gabriela Sánchez conquistó el título mundial interino de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tras imponerse por decisión unánime a la argentina Tamara Demarco.

La pugilista poblana dominó de principio a fin, convenciendo a los jueces, quienes otorgaron puntuaciones de 100-90, 99-91 y 100-90.

Los primeros dos episodios fueron de análisis, con ambas peleadoras midiendo distancia. Sin embargo, a partir del tercer round, Sánchez comenzó a imponer condiciones con combinaciones precisas que marcaron el rumbo del combate.

La mexicana mantuvo el control total de la pelea, acorralando en varias ocasiones a su rival contra las cuerdas. Ante la presión constante, Demarco recurrió reiteradamente al clinch para frenar el ataque.

En los últimos rounds, “La Bonita” conectó ganchos contundentes que desestabilizaron a la argentina, quien logró resistir los diez asaltos pactados, pero no evitó la derrota.

Lanza reto a “La Barby” Juárez

Al finalizar la contienda, Sánchez retó a la excampeona mundial Mariana Juárez, quien aceptó subir al ring, dejando abierta la posibilidad de un próximo enfrentamiento.

Con este triunfo, Gabriela Sánchez da un paso importante en su carrera y se posiciona como una de las principales figuras del boxeo mexicano en la división mosca.

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