'La Bonita' Sánchez se corona campeona mundial interina

La mexicana Gabriela Sánchez, mejor conocida como 'La Bonita' venció por decisión unánime a Tamara Demarco y lanzó reto a Mariana Juárez

La boxeadora mexicana Gabriela Sánchez conquistó el título mundial interino de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tras imponerse por decisión unánime a la argentina Tamara Demarco.

La pugilista poblana dominó de principio a fin, convenciendo a los jueces, quienes otorgaron puntuaciones de 100-90, 99-91 y 100-90.

Los primeros dos episodios fueron de análisis, con ambas peleadoras midiendo distancia. Sin embargo, a partir del tercer round, Sánchez comenzó a imponer condiciones con combinaciones precisas que marcaron el rumbo del combate.

La mexicana mantuvo el control total de la pelea, acorralando en varias ocasiones a su rival contra las cuerdas. Ante la presión constante, Demarco recurrió reiteradamente al clinch para frenar el ataque.

En los últimos rounds, “La Bonita” conectó ganchos contundentes que desestabilizaron a la argentina, quien logró resistir los diez asaltos pactados, pero no evitó la derrota.

Lanza reto a “La Barby” Juárez

Al finalizar la contienda, Sánchez retó a la excampeona mundial Mariana Juárez, quien aceptó subir al ring, dejando abierta la posibilidad de un próximo enfrentamiento.

Con este triunfo, Gabriela Sánchez da un paso importante en su carrera y se posiciona como una de las principales figuras del boxeo mexicano en la división mosca.