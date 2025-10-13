La Barby Juárez gana y reta a Jackie Nava para su adiós

La Barby Juárez venció por decisión unánime a Tomomi Takano y retó a Jackie Nava para su pelea de despedida en marzo en el Zócalo capitalino

La pionera del boxeo femenil en México, Mariana “La Barby” Juárez, a sus 45 años volvió a subir al ring para defender el campeonato plata supergallo del CMB, imponiéndose por decisión unánime a la japonesa Tomomi Takano en la Unidad Deportiva Cuauhtémoc, en Naucalpan de Juárez.

Desde los primeros rounds, Juárez buscó el nocaut con derechas, izquierdas, combinaciones veloces y un jab potente. Aunque dominó de principio a fin, no logró derribar a una Takano desafiante, que soportó cada golpe con entereza.

“La miré en los primeros rounds y me di cuenta que sintió la fuerza del jab. Fue valiente. Desgraciadamente, entre sus abrazos y marrullerías, la pelea se me complicó un poco”, declaró La Barby tras la contienda.

Los jueces fueron contundentes: 100-90, 100-90 y 100-90 a favor de la mexicana. Al finalizar, Juárez lanzó un último reto antes de su retiro: enfrentarse a la tijuanense Jackie Nava en marzo, en el Zócalo capitalino, para cerrar con broche de oro su histórica carrera.