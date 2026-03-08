La afición ya vive el color del Clásico Regio 142

Afuera del Estadio Universitario se respira un gran ambiente con aficionados que se disponen a disfrutar la edición 142 del Clásico Regio entre Tigres y Rayados

Una noche mágica es la que cubre el rectángulo verde de ‘El Clásico más Pasional’, mismo que es arropado con un ambiente 24 coquetos grados, los cuales fueron pronosticados por el Departamento de Meteorología de Azteca Noreste en sus segmentos informativos para Info7.

Ya en las afueras del Estadio Universitario se respira un gran ambiente con los aficionados que se disponen a disfrutar la edición 142 del Clásico Regio entre Tigres y Rayados.

El "clásico más pasional de México", el mismo que divide futbolísticamente nuestro Estado, ya traspasó fronteras, tanto nacionales como internacionales, e incluso llegó a diversos continentes. En la continuación de la jornada 10 del Torneo de Clausura 2025. Ya el ‘Volcán’ les da la bienvenida a la hinchada para que ocupen alguna de las 41,886 localidades que integran el recinto.

Tal es el caso de los hermanos Bernardo y Yesenia Hernández Contreras, quienes llegaron desde el municipio de Apodaca para apoyar a su equipo favorito y ambos se disponen a disfrutar de este derbi regiomontano; Bernardo apoya a Rayados y Yesenia a Tigres.

Ellos coinciden en que el futbol es para disfrutarlo, apoyar a su equipo y, al finalizar, festejar moderadamente si el resultado se da a favor, para luego darle vuelta a la página para seguir con el diario vivir.

No importa la forma en que se llegue a esta fiesta futbolera, ya sea en automóvil o camioneta, acompañado de la familia o con amigos, en ruta urbana o el metro; lo importante es presenciar físicamente esta batalla deportiva y alentar a su equipo predilecto.

Qué importa si vistes de amarillo o de azul y blanco; lo importante es ser partícipe, cada quien desde su trinchera, de este duelo fraternal.

Pero, en las calles y avenidas aledañas al Estadio Universitario, se escucha el característico grito de la ‘vendimia’ de comida y de líquidos refrescantes, esos que mitigan la sed; más aún, lo que buscan algunos aficionados es oír salir de una potente voz el tradicional grito de ‘le sobra o le falta boleto’.

Sin importar cuál sea la localidad o el costo que esto conlleve, lo que se pretende es ser parte de esta gran fiesta futbolera.

Una característica que envuelve el folclore que arropa el Clásico Regio es el ambiente de fiesta que se vive en gran parte de los hogares nuevoleoneses, sin olvidar a aquellas personas que se encuentran fuera de nuestras fronteras o "brincando el charco", como así lo expresan gran parte de la ciudadanía. En ellos predominan coloridos atuendos de apoyo hacia Tigres o Rayados.

La televisión es parte fundamental, es lo ideal para aquél que no cuenta con un boleto, y Azteca 7 le llevará la transmisión, sin importar el tamaño de la pantalla que se tenga, la marca de la misma o la estructura que la compone, lo importante es verlo y vivirlo.

Por ende, esto provoca un ambiente muy peculiar en los hogares, en sus cocheras, los patios o las banquetas, donde el humo que acompaña un rico aroma emana de los asadores, sitio donde se cocina un buen corte de carne, de pierna de pollo, una discada, alambres, salchichas u otro manjar a degustar en familia o con amigos.

Esta fiesta no estará completa si, además de estar en el Estadio Universitario o en el lugar de tu preferencia, le das el seguimiento a través de la página oficial de El Horizonte, donde estarás bien informado de todos los detalles que arropan la batalla, esos que tú no ves, pero que nosotros te informaremos desde el lugar de la noticia, donde podrás seguir el minuto a minuto de lo que acontezca en este duelo deportivo.