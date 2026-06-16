LA28 abrirá registro para voluntarios el próximo 14 de julio

Los organizadores informaron que cada persona seleccionada deberá comprometerse a cumplir un mínimo de 10 turnos dentro de un mismo periodo de servicio

Los organizadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 abrirán el próximo 14 de julio el portal oficial para recibir solicitudes de voluntariado, marcando así el inicio de uno de los programas de participación ciudadana más importantes rumbo a la justa deportiva.

La fecha coincide exactamente con el arranque de la cuenta regresiva de dos años para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de 2028. Para la organización del evento se requerirá el apoyo de aproximadamente 60 mil voluntarios, quienes desempeñarán funciones clave en distintas áreas operativas.

Buscan 60 mil voluntarios para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos

El programa contempla la participación de voluntarios tanto en los Juegos Olímpicos como en los Paralímpicos. En el caso de la cita olímpica, los apoyos serán requeridos entre marzo y agosto de 2028, mientras que para los Juegos Paralímpicos las actividades se extenderán de agosto a septiembre de ese mismo año.

Los organizadores informaron que cada persona seleccionada deberá comprometerse a cumplir un mínimo de 10 turnos dentro de un mismo periodo de servicio.

Las labores asignadas abarcarán desde la recepción y orientación de atletas, espectadores y visitantes, hasta tareas especializadas relacionadas con traducción de idiomas, asistencia médica y apoyo logístico en distintas sedes.

Habrá oportunidades dentro y fuera de Los Ángeles

Aunque la mayoría de las vacantes estarán concentradas en el área metropolitana de Los Ángeles, el programa también contempla la participación de voluntarios en otras ciudades que albergarán competencias olímpicas.

Entre las sedes consideradas se encuentran San Diego, Oklahoma City, Nueva York, San Luis, Columbus, Nashville y San José, donde también se requerirá personal de apoyo durante el desarrollo de las pruebas deportivas.

Como parte del proceso de inscripción, los interesados deberán indicar la ubicación de su preferencia y detallar habilidades o conocimientos específicos que puedan ser considerados para funciones especializadas.

El voluntariado será pieza clave para la experiencia de los Juegos

Los responsables de LA28 consideran que los voluntarios desempeñarán un papel fundamental en la experiencia de atletas y aficionados, al convertirse en el primer punto de contacto para miles de visitantes que llegarán a Estados Unidos durante el evento.

Además de colaborar durante las competencias, los aspirantes también tienen la posibilidad de integrarse desde ahora a actividades comunitarias impulsadas por el comité organizador. Hasta el momento se han desarrollado más de 25 jornadas de servicio en el área de Los Ángeles, incluyendo labores de limpieza de playas, calles y senderos, así como programas de apoyo alimentario para comunidades vulnerables.

Con la apertura del registro programada para julio, LA28 da un paso importante en la preparación de unos Juegos que buscarán involucrar a miles de ciudadanos en la organización de uno de los eventos deportivos más grandes del planeta.