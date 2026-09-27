Kylian Mbappé estará de baja entre 10 y 12 días

Kylian Mbappé sufrió una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda y estará fuera entre 10 y 12 días

Kylian Mbappé estará fuera de actividad entre 10 y 12 días debido a una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda, informó el Real Madrid.

El delantero sufrió la lesión durante el partido en el que Francia derrotó 0-1 a Turquía, correspondiente a la primera jornada de la Liga de Naciones y al debut de Zinedine Zidane como seleccionador francés.

Mbappé marcó el único gol del encuentro al minuto 54. La molestia apareció en la pierna izquierda, que utilizó como apoyo al momento de rematar con la derecha.

Tras abandonar la concentración de Francia, el atacante regresó a Madrid para someterse a las pruebas médicas que determinaron el alcance de la lesión.

Se perderá tres partidos de Francia

De acuerdo con el tiempo estimado de recuperación, Mbappé no podrá participar en los tres siguientes compromisos de la selección francesa.

Si su evolución se mantiene dentro de lo previsto, el delantero podría estar disponible para el regreso del Real Madrid a la competición, programado para el 10 de octubre frente al Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu.

Mbappé no es el único futbolista del Real Madrid que volvió lesionado de la fecha internacional. Ibrahima Konaté también abandonó la concentración de Francia y regresó a la capital española.

El club informó que el defensa presenta una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha y quedó pendiente de evolución.