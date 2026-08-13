Kyler Murray será titular de Vikings; McCarthy será suplente

Kevin O’Connell confirmó al quarterback como el elegido para abrir la temporada, mientras J.J. McCarthy quedará como suplente

Minnesota despejó una de sus principales dudas rumbo a la nueva temporada de la NFL

La competencia por el puesto de quarterback de los Minnesota Vikings terminó mucho antes de lo esperado.

El entrenador en jefe Kevin O’Connell anunció este martes que Kyler Murray será el quarterback titular del equipo, apenas dos semanas después del inicio del campamento de entrenamiento.

Con la decisión, Murray toma oficialmente el control de la ofensiva de Minnesota y deja a J.J. McCarthy como su suplente.

La noticia fue reportada inicialmente por el periodista de ESPN, Adam Schefter.

Murray toma el control

Minnesota firmó a Murray en marzo con un contrato de un año, después de que el quarterback fuera liberado por los Arizona Cardinals, equipo que lo seleccionó con la primera selección global del Draft de 2019.

Desde su llegada, Murray era considerado por muchos como el favorito para quedarse con el puesto, aunque O’Connell insistió durante la pretemporada que mantendría una competencia abierta con McCarthy.

Los dos quarterbacks recibieron repeticiones con el equipo titular durante el campamento, pero Murray terminó acumulando una mayor cantidad de oportunidades, particularmente durante las sesiones con el equipo completo.

Ahora, antes incluso del primer partido de pretemporada, los Vikings decidieron ponerle punto final a la disputa.

“Kyler comenzará el proceso de analizar las cosas como nuestro titular”, explicó O’Connell.

McCarthy tendrá que esperar

La decisión representa un nuevo capítulo complicado para McCarthy, seleccionado por Minnesota en la primera ronda del Draft de 2024.

El quarterback tuvo dificultades durante su primera temporada como profesional y además ha enfrentado problemas de salud durante sus dos años en la NFL.

Sin embargo, O’Connell dejó claro que el equipo no ha perdido la confianza en su desarrollo.

El entrenador aseguró que McCarthy continuará recibiendo una cantidad importante de trabajo y repeticiones, al considerar fundamental que siga creciendo como quarterback.

“J.J. sigue siendo un miembro increíblemente importante de nuestro grupo de quarterbacks y de nuestro equipo”, señaló O’Connell.

Una decisión que cambia el panorama

Aunque los Vikings presentaron la disputa como una competencia real durante la offseason, la elección de Murray confirma lo que muchos ya anticipaban desde su llegada: el veterano tenía la ventaja.

Ahora, la presión estará sobre el exjugador de Arizona para demostrar que puede convertirse en la respuesta que Minnesota necesita detrás del centro.

Para McCarthy, en cambio, comienza una etapa diferente: observar, aprender y esperar su oportunidad